Tennis Tracker: Struff doma na titul nedosáhl, ve Stuttgartu se raduje Tiafoe

Livesport / ČTK

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 18. června?

18:11 – "Nesebral jsem mu podání dvě hodiny a něco. Struffy dnes podával opravdu dobře. Bylo to super těžké," nechal se slyšet Tiafoe.

Pozápasový ohlas Francese Tiafoeho Livesport CZ

17:52 – Frances Tiafoe už má trofej ze všech povrchů. Po betonu v Delray Beach 2018 a antuce v Houstonu 2023 triumfoval také na trávě ve Stuttgartu, kde ve finále, v němž měli oba aktéři mečbol, porazil 4:6, 7:6, 7:6 domácího Jana-Lennarda Struffa. V pondělí se tak stane novým členem TOP 10 žebříčku. Němec naopak prohrál i svůj třetí finálový duel na této úrovni.

Sestřih zápasu Struff – Tiafoe Livesport CZ

17:26 – Jekatěrina Alexandrovová vyhrála v Hertogenboschi znovu po roce všech pět zápasů a obhájila na nizozemském pažitu loňský triumf. V ruském derby po téměř třech hodinách přemohla 4:6, 6:4, 7:6 Veroniku Kuděrmetovovou a získala svůj celkově čtvrtý titul. Její krajanka si naopak zhoršila bilanci ve finále turnajů WTA na 1:5 a více než dvouleté čekání na druhou trofej neukončila.

Sestřih zápasu Kuděrmetovová –⁠ Alexandrovová Livesport CZ

16:37 – Na WTA 500 v Berlíně je tradičně skvělé obsazení a už v prvním kole dojde na pikantní derby mezi Karolínou Plíškovou a Petrou Kvitovou. Z Češek startují ještě Kateřina Siniaková, jež vyzve Cori Gauffovou, a Markéta Vondroušová, která nastoupí proti Biance Andreescuové. Nasazenou jedničkou je Aryna Sabalenková a titul obhajuje Ons Džabúrová.

16:21 – "Myslím, že s touhle trofejí budu dneska určitě spát. O tomhle okamžiku na tomto turnaji jsem snila už jako malá holka, která tu trénovala," vyprávěla pohnutě Boulterová po triumfu v Nottinghamu.

Pozápasový ohlas Boulterové Livesport CZ

16:14 – Gabriela Andrea Knutsonová nenašla přemožitelku na podniku ITF v Portugalsku a získala svůj třetí letošní a zároveň kariérní titul. I tentokrát slavila 26letá Češka na betonu a na akcích série W25, ve finále si poradila 6:3, 6:4 s Američankou Madison Siegovou.

15:50 – Katie Boulterová zvládla na domácím pažitu v Nottinghamu první britské semifinále na nejvyšším okruhu od roku 1975 a také první britské finále na této úrovni po 46 letech. V souboji finálových debutantek přehrála 6:3, 6:3 krajanku Jodie Burrageovou, zajistila si posun na nové žebříčkové maximum a stala se druhou domácí šampionkou místního podniku WTA.

Sestřih zápasu Burrageová –⁠ Boulterová Livesport CZ

15:33 – Matteo Berrettini se odhlásil z turnaje ATP 500 v londýnském Queen's Clubu a ztratí 500 bodů za loňský triumf, který neobhájil ani v tomto týdnu ve Stuttgartu. Itala v hlavní soutěži nahradil lucky loser Jeffrey John Wolf a vyzve krajana Bena Sheltona.

14:17 – Andy Murray pokračuje v letošní neporazitelnosti na travnatých dvorcích. Bývalý lídr žebříčku a dvojnásobný šampion Wimbledonu ovládl po Surbitonu i další domácí podnik v Nottinghamu, kde dokonce za celý týden neztratil ani set. Ve finále si poradil 6:4, 6:4 s Arthurem Cazauxem a už potřetí v aktuální sezoně triumfoval na challengerech.

14:05 – Tereza Martincová zvládla beze ztráty setu dvoukolovou kvalifikaci na trávě v Birminghamu. Bývalá světová čtyřicítka, která se letos ohromně trápí a v žebříčku spadla až na 121. místo, přehrála 6:3, 7:6 Dajanu Jastremskou a rozšířila počet českých zástupkyň v hlavní soutěži na šest.

13:42 – Kei Nišikori pokračuje v úspěšném comebacku na kurty. Bývalý čtvrtý hráč světa přehrál na challengeru v Portoriku 6:4, 6:2 hráče páté stovky Gustava Heideho a na svém prvním turnaji od předloňského října postoupil do finále. O první titul od ledna 2019 se utká s kvalifikantem Michaelem Zhengem (H2H 0:0), který nefiguruje ani v první tisícovce žebříčku.

06:41 – Jan-Lennard Struff má za sebou dvě finále na nejvyšší tour a v obou se musel spokojit s trofejí pro poraženého finalistu. Pokud by v neděli ve Stuttgartu uspěl, stane se prvním domácím šampionem této akce po jejím přechodu na travnatý povrch (2015). Od té doby je druhým německým finalistou, Philipp Kohlschreiber v roce 2016 podlehl ve třech setech Dominicovi Thiemovi.