Osm zápasů bez prohry. Od operace jsem se nikdy necítil lépe, říká Andy Murray

Reuters / Livesport

Po operaci kyčle hraje ve vynikající formě. Bývalý světová jednička Andy Murray (36) se připravuje na Wimbledon a na challengerech má aktuálně na kontě už osm vítězství v řadě. To poslední vyneslo skotskému tenistovi postup do semifinále turnaje v Nottinghamu.

Trojnásobný grandslamový šampion, který se rozhodl po operaci kyčle obnovit svou kariéru, hraje na travnatých kurtech v nevídané pohodě. Během osmi červnových zápasů ztratil jediný set a nyní ho čeká střet s Portugalcem Nuno Borgesem.

"Co se týče mé fyzické kondice, bylo posledních šest až devět měsíců velmi dobrých a od operace jsem se nikdy necítil lépe, což je velmi pozitivní," vyprávěl Murray poté, co porazil na cestě do čtvrtfinále turnaje v Nottinghamu Huga Greniera 6:3 a 7:5. "Hraju teď hodně zápasů a na travnatých kurtech se stále cítím velmi dobře. Myslím, že následující týdny pro mě budou dobrým testem," dodal.

Murray sice ví, že se na challengerech nepotkává světovou špičku, pochvaluje si ale to, že se může soustředit na svou hru. "Rozhodně nechci znevažovat hráče, proti kterým hraji. Vím, že jsou to velmi dobří hráči. Když ale hrajete proti rivalům z první desítky, tak ti jsou určitě schopni daleko víc odhalit vaše nedostatky. Takže je opravdu těžké říct, jakou úroveň má moje hra," dodal Murray.

Skotský tenista se aktuálně pohybuje v páté desítce světového žebříčku, chtěl by se ale dostat výš, aby mohl být na travnatém grandslamu mezi nasazenými. "Dělám vše pro to, abych se na Wimbledon připravil co nejlépe," řekl. Pokud by se mu v Nottinghamu podařilo triumfovat, posune se do první čtyřicítky. V plánu má bývalý světová jednička hrát i na turnaji v ATP 500 v Queen's Clubu.

Umístění Andyho Murrayho v žebříčku ATP. Livesport

Murray se letos představil i na antukových turnajích, minulý měsíc vyhrál challenger v Aix-en-Provence. Jinak se mu však příliš nedařilo – už v prvním kole vypadl v Monte Carlu, Madridu, Římě i Bordeaux, zatímco z Roland Garros se odhlásil.