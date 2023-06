Tennis Tracker: Nišikori vyhrál po návratu i třetí zápas, Lehečka zná soupeře pro Londýn

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 17. června?

17:52 – Ženský turnaj Rothesay Open v Nottinghamu bude mít anglické finále. Do boje o titul postoupily Katie Boulterová a Jodie Burrageová. Ani jedna z nich zatím nikdy turnaj na okruhu WTA nevyhrála.

17:23 – Jan-Lennard Struff porazil ve třísetové bitvě polského soka Huberta Hurkacze 3:6, 6:3 6:3, čímž se zajistil účast ve finále domácího turnaje ATP 250 ve Stuttgartu.

16:41 – Australan Jordan Thompson se po čtyřech letech znovu probojoval na turnaji Libema Open v nizozemském Hertogenboschi do boje o titul. Semifinále s krajanem Rinkym Hijikatou pro sebe získal po necelých dvou hodinách poměrem 7:6(5) a 6:3.

15:56 – Angličanka Katie Boulterová postoupila na turnaji Rothesay open v Nottinghamu do svého prvního finále na okruhu WTA v kariéře. Krajanku Heather Watsonovou porazila v semifinálovém utkání ve dvou setech 6:4 a 7:5.

15:33 – Los turnaje ATP 500 v londýnském Queen's Clubu svedl Jiřího Lehečku proti Španělovi Alejandru Davidovichovi Fokinovi. Pokud by se českému tenistovi podařilo postoupit, ve druhém kole může potkat Carlose Alcaraze. Andy Murray v prvním kole vyzve sedmého nasazeného Alexe De Minaura z Austrálie.

14:36 – Australan Nick Kyrgios se v prvním kole travnaté “pětistovky” v Halle střetne s Italem Lorenzem Sonegem. Nepříjemný soupeř čeká na úvod i čtvrtého nasazeného Jannika Sinnera, tomu stojí v cestě Francouz Richard Gasquet. Němec Dominic Thiem, který dostal od organizátorů divokou kartu se utká s turnajovou pětkou Felixem Augerem-Aliassimem z Kanady.

14:33 – "Pro mě i Jekatěrinu to bude těžký zápas, jsme obě hráčky, které hrají agresivně, což je na trávě opravdu těžké," myslí si před finále v Nizozemsku Kuděrmetovová.

14:22 – Veronika Kuděrmetovová zvládla duel se slovenskou soupeřkou Viktorií Kužmovou Hrunčákovou a po hladkém průběhu (6:3, 6:2) postoupila do finále turnaje v Hertogenboschi. V něm Ruska narazí na krajanku Alexandrovovou.

13:32 – Frances Tiafoe se ve Stuttgartu poprvé v kariéře probojoval na okruhu ATP do finále turnaje na trávě. Semifinálové utkání s Martonem Fucsovicsem z Maďarska pro sebe Američan získal po setech 6:3 a 7:6 a v neděli bude hrát na Hugo Boss Open o svůj třetí titul kariéry a posun do elitní desítky rankingu ATP.

12:38 – Jekatěrina Alexandrovová zvládla semifinálový duel v nizozemském Hertogenboschi, porazila Aljaksandru Sasnovičovou 6:1, 7:6 a postoupila do finále.

12:11 – Tereza Valentová prohrála v sobotu na turnaji W60 v Říčanech duel s Američankou Elvinou Kalievovou ve dvou setech 5:7 a 2:6 a svůj nejlepší turnaj na profesionální tour zakončila těsně před branami finále. Šestnáctiletá Češka dokázala na domácím turnaji porazit mimo jiné i bývalou členku TOP 100 a nasazenou jedničku Lauru Pigossiovou z Brazílie.

11:57 – Adam Pavlásek společně s Arielem Beharem vyhráli na challengeru v Bratislave turnaj čtyřhry. Česko-uruguajská dvojice porazila Rakušana Neila Oberleitnera a Němce Tima Sandkaulena ve dvou setech 6:4 a 6:4 a navázala na týden starý triumf z Prostějova.

08:59 – Dominik Palán nedotáhl k triumfu ani další korejský turnaj kategorie M25. V semifinále v Čangwonu byl nad jeho síly domácí Sanhui Shin, kterému podlehl 6:7(2), 7:6(5) a 3:6. Palán odehrál v posledních 18 dnech celkem 13 zápasů dvouhry. Na svém asijském zapsal v průběhu června účast ve finále v Jakartě a v Daegu byl v semifinále.

07:19 – Kei Nišikori vyhrál na challengeru v portorickém Palmas del Mar i třetí zápas v řadě a při svém prvním startu od října 2021 se probojoval už do semifinále. Někdejší čtvrtý hráč světa porazil Australana Adama Waltona ve dvou setech 6:4 a 6:2. V boji o účast ve finále ho čeká Brazilec Gustavo Heide.

06:20 – Alizé Cornetová na trávě v Nottinghamu zvládla své první letošní čtvrtfinále na okruhu WTA. Američanku s českými kořeny Elizabethu Mandlikovou porazila 6:3, 4:6, 6:3 a navázala na skalp nasazené jedničky Sakkariové. O celkově 16. finále a vůbec první na trávě si 33letá Francouzka zahraje s domácí Burrageovou (h2h 0:0).