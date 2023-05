Tennis Tracker: Tentokrát to šlo hladce, Tsitsipas ve druhém kole neztratil ani set

Livesport / Tenisportal / ČTK

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 31. května?

18:00 – Stan Wawrinka druhý letošní a celkově rekordní 12. pětisetový zápas na Roland Garros nevyhrál. Ve druhém kole švýcarský šampion z roku 2015 podlehl 6:3, 5:7, 3:6, 7:6, 3:6 Australanu Thanasimu Kokkinakisovi.

17:30 – Sloane Stephensová na French Open smetla i svou druhou soupeřku hladce ve dvou setech. Po Karolíně Plíškové nedala šanci ani Varvaře Gračovové, kterou přehrála bez ztráty servisu 6:2, 6:1. O již 9. osmifinále na pařížské antuce se americká finalistka z roku 2018 utká s Kazaškou Putincevovou.

17:15 – Aryna Sabalenková na pařížské antuce porazila 7:5, 6:2 krajanku ze třetí světové stovky Irynu Šimanovičovou a postupem do 3. kola vyrovnala svůj nejlepší výsledek na French Open. O jeho překonání se utká s Rachimovovou, nebo Frechovou.

17:00 – Anastasia Pavljučenkovová na French Open udolala po třech hodinách boje 4:6, 7:5, 7:5 světovou patnáctku Ljudmilu Samsonovovou, přestože ve třetím setu prohrávala 2:5 a čtyřikrát byla dva míčky od porážky. O postup do osmifinále se předloňská finalistka střetne s další krajankou Potapovovou.

16:40 – Diego Schwartzman poprvé od loňského US Open a šňůře 22 nepovedených akcí vyhrál dva zápasy po sobě. 30letý Argentinec přerušil černou sérii na French Open, kde porazil 7:6, 6:4, 6:3 Portugalce Nuna Borgese a navázal na předchozí pětisetovou výhru nad Španělem Zapatou. Ve třetím kole vyzve světovou pětku Tsitsipase.

16:10 – Caroline Garciaová už třetím rokem po sobě skončila na domácím French Open ve druhém kole. Světová pětka v této fázi stejně jako před čtyřmi lety nestačila na Annu Blinkovovou, tentokrát po setech 6:4, 3:6, 5:7. Rusku čeká v dalším kole repríza pár dní starého štrasburského finále s Elinou Svitolinovou a také útok na první grandslamové osmifinále.

16:00 – Karolína Muchová dokázala na French Open navázat na skalp Marie Sakkariové, ačkoli schytala potupného kanára. Ve druhém kole přetlačila 6:3, 0:6, 6:3 bývalou semifinalistku Nadiu Podoroskou a vyrovnala své maximum v areálu Rolanda Garrose, kde postoupila do třetího kola třetím rokem po sobě. O první osmifinále v tomto dějišti zabojuje proti Saře Erraniové, nebo Irině Beguové. Více informací najdete v článku.

15:30 – Markéta Vondroušová skončila na letošním French Open ve druhém kole po porážce 3:6, 4:6 se světovou devítkou a loňskou semifinalistkou Darjou Kasatkinovou. Finalistka ročníku 2019 tak poprvé v sezoně po zvládnutém úvodním zápase podlehla následující soupeřce. Ruska se o účast ve druhém týdnu utká s Peyton Stearnsovou. Více informací najdete v článku.

13:55 – Sebastian Korda se před měsícem vrátil po dlouhé zdravotní pauze zaviněné zraněním zápěstí a na French Open si připsal první výhru od lednového Australian Open. Další však 22letý Američan s českými kořeny zatím nepřidal, ve druhém kole prohrál 3:6, 6:7, 4:6 se Sebastianem Ofnerem. Rakušan bude o své první osmifinále na grandslamech usilovat proti Fabiovi Fogninimu.

13:40 – Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková vypadly na French Open v prvním kole dvouhry a společně nečekaně skončily hned na úvod deblové soutěže. Nasazené jedničky, které nemohly loni kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na Covid obhajovat titul, nestačily 6:3, 2:6, 2:6 na norsko-japonskou dvojici Ulrikke Eikeriová, Eri Hozumiová. Přišly tak o šanci zkompletovat nekalendářní Grand Slam a také o letošní neporazitelnost. Více informací najdete v článku.

13:30 – Stefanos Tsitsipas byl v úvodním kole French Open jen kousek od rozhodující páté sady s Jiřím Veselým, ale v dalším kole už dominoval a s Robertem Carballésem si poradil snadno 6:3, 7:6, 6:2. O osmifinále si předloňský finalista zahraje s Diegem Schwartzmanem, nebo Nunem Borgesem.

13:00 – Elina Svitolinová pokračuje v parádní jízdě na francouzských antukových dvorcích a po triumfu na generálce ve Štrasburku vítězí i na French Open. Bývalá světová trojka vracející se po mateřské pauze si po obratu poradila 2:6, 6:3, 6:1 se Storm Hunterovou, protáhla neporazitelnost na šest zápasů a už poosmé v řadě v Paříži prošla do třetího kola. V něm ji čeká souboj s domácí Caroline Garciaovou, nebo repríza pár dní starého štrasburského finále s Annou Blinkovovou.

12:50 – Peyton Stearnsová pokračuje v životním období. Jednadvacetiletá Američanka si před pár dny proti Kateřině Siniakové připsala své premiérové vítězství v hlavní fázi grandslamů a ve středu přehrála 6:3, 1:6, 6:2 Jelenu Ostapenkovou, která se do druhého týdne antukového grandslamu dostala jen po cestě za triumfem v roce 2017. Na první skalp TOP 20 se pokusí navázat proti Markétě Vondroušové, nebo Darje Kasatkinové.

12:40 – Jessica Pegulaová pokračuje na letošním French Open bez ztráty setu a dnes měla práci usnadněnou, když jí po prohrané úvodní sadě (2:6) vzdala Camila Giorgiová. Loňská čtvrtfinalistka se o účast ve druhém týdnu utká s Elise Mertensovou, nebo Camilou Osoriovou.¨

12:15 – Linda Nosková na French Open vstoupila úspěšně i do deblové soutěže. Osmnáctiletá Češka po boku Rusky Iriny Chromačevové vyřadila po setech 6:4, 6:4 ruské duo Alexandra Panovová, Jana Sizikovová.

10:30 – Yannick Hanfmann v noční pětihodinové bitvě na French Open udolal 6:3, 7:5, 6:7, 6:7, 6:4 Brazilce Thiaga Monteiru, přestože za stavu 2:0 na sety nevyužil mečbol a v rozhodující sadě prohrával 1:4. Jednatřicetiletý Němec si připsal první vítězný pětiseťák a teprve druhou výhru na grandslamovém turnaji. O premiérové 3. kolo se utká s Argentincem Francsiscem Cerúndolem.

06:50 – Francouzský tenista Gaël Monfils v úterý proti Sebastiánu Baézovi vyhrál svůj jedenáctý pětisetový zápas na Roland Garros, čímž vyrovnal rekordní počin Stana Wawrinky.

06:30 – French Open má na programu čtvrtý hrací den a do hry se opět podívá světová jednička Carlos Alcaraz, jenž se utká s Japoncem Danielem. Svůj druhý zápas v Paříži odehraje také Novak Djokovič, kterému bude vzdorovat Marton Fucsovics. Podruhé se na turnaji představí také Jessica Pegulaová či Aryna Sabalenková.