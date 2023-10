Tennis Tracker: Turnaj mistrů neláká? Fritz, Ruud, De Minaur a Paul ztrácí v boji o Turín

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 26. října?

Moment dne ATP ze zápasu Daniil Medveděv – Grigor Dimitrov Livesport

Moment dne WTA ze zápasu Darja Kasatkinová – Magda Linetteová Livesport

21:46 – Dalibor Svrčina ve druhém kole antukového challengeru v brazilské Curitibě porazil po odvrácení tří setbolů ve druhé sadě a více než dvou hodinách boje 6:4, 7:6 druhého nasazeného Argentince Thiaga Tiranteho. 21letý český tenista vyhrál dvě utkání po sobě poprvé od začátku srpna a neúspěšné sérii devíti turnajů.

21:38 – Šestý hráč světa Holger Rune v hale v Basileji porazil 7:6, 6:1 Sebastiána Báeze, navázal na obrat proti Miomiru Kecmanovičovi a poprvé od Wimbledonu a následné sérii šesti nepovedených turnajů vyhrál dva zápasy po sobě. Ve čtvrtfinále se dánský obhájce finále, jenž hraje poprvé pod dohledem Borise Beckera a upevňuje si postupovou pozici v boji o Turnaj mistrů, zahraje s dalším Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym (h2h 1:1).

20:28 – Jannik Sinner ve Vídni porazil 6:2, 6:4 krajana Lorenza Sonega a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznil na 4:0. Ve čtvrtfinále se druhý nasazený Ital, který po US Open vyhrál 9 z 10 zápasů, střetne s Gaëlem Monfilsem, nebo Francesem Tiafoem.

20:00 – "Ve druhém setu jsem přežil těžké momenty, ale zároveň jsem se cítil dobře. Ten závěrečný tie-break byl neuvěřitelný, zvládl jsem ho opravdu skvěle. Hodně mi pomohlo publikum, je úžasné hrát před tolika lidmi, které znám. Po US Open jsem utrpěl pár těžkých porážek a teď jsem rád, že se to otočilo," radoval se Švýcar Dominic Stricker po výhře nad světovou osmičkou Casperem Ruudem.

19:48 – Casperu Ruudovi se vzdaluje postup na Turnaj mistrů. Zvednout své akcie mohl na halovém turnaji ATP 500 v Basileji, norský tenista ale vypadl už ve druhém kole po porážce s domácím mladíkem Dominicem Strickerem. Švýcarský tenista usilující o postup na Next Gen ATP Finals zvítězil 4:6, 6:3, 7:6, když soupeře přestřílel na vítězné údery 50:22 a udělal jen o dvě nevynucené chyby více (22:20), a připsal si druhý skalp hráče Top 10. Ve čtvrtfinále se utká s Francouzem Ugem Humbertem (h2h 0:0).

18:35 – Tomáš Macháč svou parádní formu v nejcennější skalp a dosud nejlepší výsledek nepřetavil. Ve Vídni měl na dosah první výhru nad hráčem TOP 20 a postup do největšího čtvrtfinále, favorita ale nakonec dorazit nedokázal. Se světovou sedmičkou Řekem Stefanosem Tsitsipasem prohrál po nadějném výkonu 3:6, 6:4, 5:7, když ve třetím setu neudržel vedení 4:1.

Sestřih zápasu Stefanos Tsitsipas – Tomáš Macháč Livesport

17:37 – Taylor Fritz potřetí v řadě skončil na raketě svého druhého soupeře a značně si komplikuje cestu na Turnaj mistrů. Na pětistovce v Basileji americký favorit podlehl po třech hodinách boje, během nichž neproměnil 15 brejkbolů a nevyužil dva mečboly, 7:6, 6:7, 6:7 Alexanderu Ševčenkovi a před posledním turnajem v Paříži zůstává mimo postupové příčky v boji o Turín.

17:32 – Linda Fruhvirtová na turnaji ITF W100 ve španělském Les Franqueses neztratila set ani se svou druhou soupeřkou. Domácí Guiomar Maristanyovou přehrála 6:4, 6:2 a postupem do čtvrtfinále vyrovnala svůj výsledek z jediné předchozí účasti z roku 2021. O semifinále si osmnáctiletá Češka zahraje s bývalou světovou pětkou Sarou Erraniovou z Itálie (h2h 0:0).

16:20 – Daniil Medveděv vyhrál v hale ve Vídni už sedmý zápas v řadě a i při svém třetím startu v tomto dějišti prošel do čtvrtfinále. Nejvýše nasazený zdolal po obratu a více než dvou hodinách boje 3:6, 6:2, 6:4 Grigora Dimitrova. O už 11. letošní semifinále bude usilovat v derby s krajanem Karenem Chačanovem.

Sestřih zápasu Daniil Medveděv – Grigor Dimitrov. Livesport

15:58 – Ljudmila Samsonovová úspěšně zahájila svou premiéru na WTA Elite Trophy a po vítězství 2:6, 6:2, 6:1 nad domácí Lin Zhu, která si mohla zajistit postup do semifinále, zamotala Růžovou skupinu. O semifinalistce se tak rozhodne až v pátek, kdy se střetne s krajankou Veronikou Kuděrmetovovou, jež už je ze hry.

Sestřih zápasu Ljudmila Samsonovová – Lin Zhu. Livesport

15:30 – Zhruba hodinu po Tommym Paulovi neuspěl ve druhém kole na halových podnicích ani Alex de Minaur. Australan bojující o premiérovou účast na Turnaji mistrů prohrál v Basileji, kde v roce 2019 postoupil do svého největšího finále na halových betonech, 4:6 a 3:6 s Tallonem Griekspoorem. Nizozemec ve čtvrtfinále změří síly s Hubertem Hurkaczem.

14:38 – Tommy Paul překvapivě skončil na akci ATP 500 ve Vídni už ve druhém kole a výrazně tím snížil své šance na premiérový start na Turnaji mistrů. Američan nestačil 3:6, 4:6 na divokou kartu Bornu Goja, který ve svém prvním čtvrtfinále na nejvyšším okruhu vyzve Tomáše Macháče, nebo Stefanose Tsitsipase.

13:35 – Jelena Ostapenková úspěšně vstoupila do podniku WTA Elite Trophy v čínském Zhuhai a zajistila si přímý souboj o semifinále s domácí nadějí Qinwen Zheng. Vítězka French Open 2017 přehrála 4:6, 6:4, 6:1 Donnu Vekičovou, ačkoli prohrávala už o set a brejk.

Sestřih zápasu Jelena Ostapenková – Donna Vekičová. Livesport

13:31 – Andrej Rubljov zvládl ve dvou setech i druhé utkání na halovém podniku ATP 500 ve Vídni. Šampion ročníku 2020 si poradil 7:5, 6:3 s talentovaným Matteem Arnaldim a zajistil si čtvrtým rokem po sobě účast na Turnaji mistrů. Ve čtvrtfinále se utká s předloňským vítězem Alexanderem Zverevem.

Sestřih zápasu Matteo Arnaldi – Andrej Rubljov. Livesport

11:19 – Barbora Krejčíková zakončila svůj debut na "malém Turnaji mistryň" v čínském Zhuhai už ve skupinových bojích. Nasazená jednička prohrála ve středu s Darjou Kasatkinovou a potřebovala, aby Magda Linetteová ve čtvrtek ruskou hráčku porazila. Kasatkinová však potvrdila roli favoritky a po vítězství 6:3, 6:4 si jako první zajistila postup do sobotního semifinále.

Sestřih zápasu Darja Kasatkinová – Magda Linetteová. Livesport

08:32 – Stan Wawrinka letos posbíral skalpy Richarda Gasqueta, Holgera Runeho, Andyho Murrayho, Alexandera Bublika, Miomira Kecmanoviče, Brandona Nakashimy, Camerona Norrieho či Francese Tiafoea. Zahrál si finále v Umagu či třetí kolo dvou grandslamů a v 38 letech se drží v TOP 50, na podzim mu ale došly síly. "V posledních týdnech se cítím být velmi unavený, skoro až zlomený. Po turnaji v Astaně se dvakrát nebo třikrát stalo, že jsem chtěl trénovat, ale nemohl jsem, protože jsem byl příliš unavený. Cítím, že potřebuju splatit veškeré úsilí, které jsem do návratu po zranění vynaložil. Chtěl jsem se vrátit na určitou úroveň a musel jsem do toho sám sebe hodně tlačit," přiznal trojnásobný grandslamový šampion, jenž prohrál čtyři z pěti posledních zápasů. Sezonu by měl ukončit za dva týdny obhajobou semifinále na halovém podniku ATP 250 v Métách.

07:43 – Tomás Martín Etcheverry se na svém teprve druhém halovém turnaji ATP postaral o další překvapení. 24letý argentinský antukář na pětistovce v Basileji vyřadil po Sebastianu Kordovi po třísetovém i Andyho Murrayho, kterého zdolal 6:7, 6:3, 6:2 a podruhé v kariéře na hlavním okruhu mimo antuku vyhrál dva zápasy po sobě. O své největší semifinále a první mimo oranžovou drť si čtvrtfinalista letošního Roland Garros zahraje s krajanem Sebastiánem Báezem, nebo nejvýše nasazeným Holgerem Runem.

6:11 – Na Tomáše Macháče v osmifinále turnaje ve Vídni těžko rozlousknutelný oříšek. Poprvé v kariéře se střetne s bývalou světovou trojkou a zároveň čtvrtým nasazeným Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Český tenista na slavného soupeře narazí v ideální čas, neboť v posledních týdnech prožívá nejlepší období kariéry. Dvakrát po sobě ovládl halové challengery a ve Stockholmu se podruhé v kariéře probojoval do čtvrtfinále turnaje ATP.