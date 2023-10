Tennis Tracker: Macháč je k nezastavení. Na třetím challengeru v řadě postoupil do finále

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 7. října?

Moment dne ATP ze zápasu Carlos Alcaraz – Grégoire Barrére Livesport

Moment dne WTA ze zápasu Cori Gauffová – Iga Šwiateková. Livesport

18:29 – Tomáš Macháč v Mouilleron-le-Captif porazil hladce 6:4, 6:0 domácího Lucase Poullaina, svou neporazitelnost včetně Davis Cupu protáhl na jedenáct utkání, po US Open vyhrál 15 z 16 zápasů a na třetím halovém challengeru ve Francii po sobě postoupil do finále. O celkově 6. titul a druhý během dvou týdnů se český tenista, který si zajistil premiérový posun do TOP 90, zahraje pět dní před oslavou 23. narozenin s Britem Arthurem Ferym (h2h 0:0).

16:44 – Pokud Jiří Lehečka v neděli v Šanghaji porazí Diega Schwartzmana, vyzve ve třetím kole letos už potřetí Taylora Fritze (h2h 0:3). Sedmý nasazený Američan vstoupil do obnoveného turnaje Masters 1000 v Číně vydřenou výhrou 7:6, 6:7, 6:4 nad Japoncem Josukem Watanukim.

15:14 – "Měl jsme tady v Šanghaji jediný trénink a hned zápas. Soupeř byl na podmínky mnohem zvyklejší. Má praxi, zápas v zádech. Je opravdu náročné přizpůsobit svou hru novému městu, novým podmínkám. Ale myslím, že jsem si vedl docela dobře. Hrál jsem soustředěně a ponaučil jsem se z posledního zápasu v Pekingu," řekl Carlos Alcaraz po vítězném startu v Šanghaji.

Rozhovor s Carlos Alcarazem po výhře nad Grégoirem Barrérem. Livesport

14:29 – Španěl Carlos Alcaraz si v 21 letech odbyl vítěznou premiéru na turnaji Masters 1000 v Šanghaji, s Francouzem Grégoirem Barrèrem si poradil 6:2, 7:5. O postup do osmifinále si světová dvojka zahraje s Danielem Evansem, nebo Michajlem Kukuškinem.

Sestřih zápasu Carlos Alcaraz – Grégoire Barrére Livesport

14:02 – Jiří Lehečka měl v sobotu zahájit svůj debut na Masters v Šanghaji, ale počasí ho na kurt nepustilo. Nejlepší Čech v žebříčku bude hrát s Diegem Schwartzmanem až v neděli. Program pokračuje pouze na centrálním dvorci vybaveném zatahovací střechou.

13:59 – Marie Bouzková se Sarou Sorribesovou zabojují na "tisícovce" v Pekingu o druhý společný titul. V semifinále přehrály suverénně 6:2, 6:2 brazilské duo Ingrid Gamarraová Martinsová, Luisa Stefaniová a ve finále vyzvou dvojici Hao-Ching Chan, Giuliana Olmosová.

12:44 – Ljudmila Samsonovová našla recept na Jelenu Rybakinovou i ve čtvrtém vzájemném souboji, přemožitelku světové jedničky Aryny Sabalenkové přehrála v semifinále na WTA 1000 v Pekingu 7:6, 6:3. O svou největší trofej a celkově pátou se popere s Igou Šwiatekovou.

Sestřih zápasu Jelena Rybakinová – Ljudmila Samsonovová. Livesport

12:03 – Jannik Sinner před pár dny triumfoval v Pekingu a chvíli mu trvalo, než se při svém debutu na Masters v Šanghaji rozjel. Čtvrtý hráč světa likvidoval v tie-breaku čtyři setboly, tři v řadě, než začal dominovat a porazil 7:6, 6:2 Marcose Girona. O sedmé vítězství v řadě bude usilovat proti Sebastiánovi Báezovi.

10:17 – Iga Šwiateková v semifinále na WTA 1000 v Pekingu za hodinu a čtvrt deklasovala 6:2, 6:3 žebříčkovou sousedku a 16 zápasů neporaženou vítězku nedávného US Open Cori Gauffovou. Američance, která předvedla nejdelší letošní vítěznou sérii na nejvyšším okruhu, oplatila porážku ze Cincinnati a vzájemnou bilanci upravila na 8:1. O pátý letošní titul, první z prestižních "tisícovek", se utká s Jelenou Rybakinovou, nebo Ljudmilou Samsonovovou.

Sestřih zápasu Cori Gauffová – Iga Šwiateková. Livesport

10:11 – Daniil Medveděv na Masters 1000 v Šanghaji vykročil za obhajobou triumfu z posledního ročníku 2019 výhrou 6:3, 6:3 nad Chilanem Cristianem Garínem. Ve třetím kole světovou trojku čeká odveta za vyřazení z letošního Australian Open proti Američanovi Sebastianovi Kordovi.

Sestřih zápasu Cristian Garín – Daniil Medveděv. Livesport

09:20 – "Je skvělé, že je Tour zpátky v Číně. Měli jsme tu několikaletou absenci a já osobně jsem se těšil, až se zase tyto turnaje objeví v kalendáři. V tomto ročním období je příjemné být v Číně, podmínky nejsou příliš extrémní, což je příjemné pro dobrý tenis," pochvaloval si v Šanghaji Stefanos Tsitsipas návrat turnajů do Číny po čtyřech letech.

Rozhovor se Stefanosem Tsitsipasem po výhře nad Rinkym Hijikatou. Livesport

09:11 – Tommy Paul na Masters 1000 v Šanghaji smetl 6:3, 6:0 Rakušana Sebastiana Ofnera a přerušil sérii pěti porážek. Ve třetím kole se americký tenista utká s Francouzem Arthurem Filsem, nebo Španělem Alejandrem Davidovichem.

08:04 – Světová šestka Stefanos Tsitsipas na úvod Masters 1000 v Šanghaji zaváhání z Pekingu nezopakoval. S Australanem Rinkym Hijikatou si poradil 6:4, 6:2, když v posledních pěti gamech ztratil jen dva míčky, a také druhé vzájemné střetnutí vyhrál hladce ve dvou setech.

Sestřih zápasu Stefanos Tsitsipas – Rinky Hijikikata Livesport

07:22 – Úvod sobotního programu na turnaji Masters 1000 v Šanghaji komplikuje déšť. Podle plánu se začalo hrát pouze pod zataženou střechou na centrálním kurtu, kde bojuje Stefanos Tsitsipas s Rinkym Hijikatou. Během hodiny by se mělo začít hrát i na ostatních kurtech.

07:15 – Jelena Rybakinová má v aktuálním roce na turnajích WTA 1000 bilanci 5-0 proti soupeřkám z elitní desítky. Od roku 2009 zakončily rok bez porážky proti hráčkám TOP 10 a s alespoň čtyřmi výhrami pouze dvě tenistky – Petkovicová (5-0) v roce 2011 a Šwiateková (6-0) v roce 2022.