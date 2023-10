Tennis Tracker: Turnaje v Asii komplikuje déšť. Zápas Siniakové v Hongkongu spláchla bouře

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 9. října?

10:53 – Donna Vekičová se po odhláškách nakonec vešla na akci WTA 500 v Zhengzhou mezi nasazené a v úvodním kole nezaváhala. Chorvatka si poradila 6:4, 6:2 s Nao Hibinovou, přerušila sérii čtyř porážek a zapsala své první vítězství po téměř dvou měsících. O první čtvrtfinále od červnového finále v Berlíně bude usilovat proti Lesje Curenkové, nebo Dianě Šnajderové.

Sestřih zápasu Nao Hibinová – Donna Vekičová. Livesport

10:41 – Tommy Paul nevyužil ve druhé sadě dva mečboly a do té rozhodující vstoupil prohraným servisem, ale i tak dokázal po téměř třech hodinách souboj debutantů na Masters v Šanghaji s Arthurem Filsem vyhrát. Francouzského teenagera zdolal 6:4, 6:7, 6:4 a v osmifinále změří síly s Andrejem Rubljovem, či Adrianem Mannarinem.

Sestřih zápasu Tommy Paul – Arthur Fils. Livesport

09:46 – Grigor Dimitrov zvládl už na čtvrtém turnaji v řadě alespoň dva zápasy. Nejlepší Bulhar v žebříčku porazil v souboji bývalých členů TOP 10 ve třetím kole na Masters v Šanghaji 7:6, 6:4 Karena Chačanova, s nímž vyhrál i třetí střetnutí. O postup do čtvrtfinále a vyrovnání osobního maxima v tomto dějišti se utká s Carlosem Alcarazem, nebo Danielem Evansem.

08:37 – 22. hráčka světa Jekatěrina Alexandrovová vykročila za obhajobou titulu na turnaji WTA 250 v Soulu hladkou výhrou 6:3, 6:1 nad Japonkou Maiou Hontamaovou. O čtvrtfinále si nasazená trojka zahraje s Belgičankou Yaninou Wickmayerovou (h2h 0:0).

Sestřih zápasu Jekatěrina Alexandrovová – Mai Hontamaová Livesport

07:48 – První dva zápasy pondělního programu na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji jsou po hodině hry přerušeny kvůli dešti. Pokračovat se bude jen na centrálním kurtu, kde pořadatelé zatahují střechu a Grigor Dimitrov s Karenem Chačanovem budou moci pokračovat v rozehraném tie-breaku úvodního setu. Tommy Paul s Arthurem Filsem (6:4 a 2:2) musí čekat na lepší počasí.

07:14 – Program prvního hracího dne na turnaji WTA 250 v Hongkongu byl kvůli bouři Typhoon Koinu, na kterou meteorologové vydávali výstrahu a jež s sebou přinesla přívalový déšť, kompletně odložen na úterý. Svého úvodního zápasu se tak v pondělí nedočká Kateřina Siniaková, jež měla vyzvat Číňanku Xiyu Wang. V samostatném městě na pobřeží Jihočínského moře, kde dnes byly uzavřeny školy či bylo zastaveno obchodování na burze, se tento týden z českých tenistek představí také Linda Fruhvirtová, kterou v 1. kole čeká Američanka Peyton Stearnsová.

06:50 – I tento týden bude k vidění řada turnajů na asijském kontinentu. V Šanghaji se během pondělního dne představí například Carlos Alcaraz, jenž bude čelit Danielu Evansovi z Velké Británie. Jen o chvíli později bude o postup do dalšího kola bojovat i Stefanos Tsitsipas, který se utká s Ugo Humbertem. Poměrně zajímavé střetnutí bude na programu i na turnaji WTA v Hongkongu mezi Trevisanovou a Buscaovou.