Dva triumfy během dvou týdnů! Macháč ve Francii ovládl další challenger a bude v TOP 80

Tomáš Macháč (22) si na třetím challengeru ve Francii v řadě zahrál finále a znovu po sedmi dnech slaví triumf. Pro šestý titul si český tenista dokráčel pět dní před oslavou 23. narozenin v Mouilleron-le-Captif, kde v boji o pohár pro šampiona porazil 6:3, 6:4 Brita Arthura Feryho (21) a svou neporazitelnost protáhl na 12 zápasů. Ve světovém žebříčku se posune poprvé do TOP 80.

Tomáš Macháč se po nezdaru v kvalifikaci US Open a návratu do Evropy rozehrál do skvělé formy. Během uplynulých pěti týdnů vyhrál ve dvouhře 16 ze 17 zápasů a o třetinu rozšířil sbírku trofejí.

Jedinou porážku utrpěl v první polovině září ve finále challengeru ve francouzském Cassis, od té doby neprohrál dvanáctkrát po sobě. Ve španělské Valencii byl jednou z ústředních postav suverénního triumfu českého týmu ve skupině finálového turnaje Davisova poháru, v němž si navíc připsal deblový skalp Novaka Djokoviče, a v posledních dvou týdnech ovládl dva halové challengery ve Francii.

Po triumfu v nabité konkurenci v Orléansu, kde si pětkrát poradil s žebříčkové výše postavenými soupeři, nenašel přemožitele ani v Mouilleron-le-Captif, kde byl naopak ve všech pěti duelech papírovým favoritem a svou roli pokaždé zvládl.

Dvaadvacetiletý Macháč v pětitisícovém městečku na západě Francie ztratil hned v úvodu set s Nizozemcem Gijsem Brouwerem, ale vývoj otočil a turnaj zakončil ziskem 10 setů v řadě.

V nedělním finále český tenista potvrdil roli favorita proti hráči ze čtvrté světové stovky Arthuru Ferymu. O rok a půl mladšího Brita přehrál v prvním vzájemném střetnutí bez ztráty podání 6:3, 6:4.

V celkově 11. finále challengeru Macháč získal 6. titul. Navázal na triumfy v německém Koblenzu 2020, kazašském Nur-Sultanu 2021, australském Traralgonu 2022, polském Grodzisku Mazowieckém 2022 a již zmíněném Orléansu 2023.

Ve světovém žebříčku se berounský rodák posune již na 79. místo a o sedmnáct příček vylepší své současné maximum.

V desetileté historii turnaje v Mouilleron-le-Captif se Macháč stal druhým českým šampionem, předloni ve Francii triumfoval Jiří Veselý.

Nyní se oba finalisté přesunou z Mouilleron-le-Captif do Bratislavy. Finalista z roku 2020 Macháč vykročí za obhajobou semifinále proti jednomu z kvalifikantů, ve čtvrtfinále by mohl narazit na jednoho z dua krajanů Jakub Menšík a Veselý.

Výsledky challengeru v Mouilleron-le-Captif