Tennis Tracker: Znovu ten Paul. Alcaraz skončil v Montrealu opět na raketě Paula

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 12. srpna?

08:17 – Sedm českých tenistek zná los turnaje WTA 1000 v Cincinnati. Derby hned v prvním kole čeká Markétu Vondroušovou a Kateřinu Siniakovou, šampionka z roku 2016 Karolína Plíšková se v prvním kole utká s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, po zdravotních potížích se vracející Barbora Krejčíková narazí na bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou, Marie Bouzková bude čelit Rumunce Irině Beguové, Karolína Muchová bude čelit nasazené Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové a loňská finalistka Petra Kvitová, jež v pátek v Montrealu bojovala s bolestmi pravého boku, by měla odstartovat proti Anně Blinkovové. Z kvalifikace mohou postoupit ještě Linda Nosková a Linda Fruhvirtová. Titul bude obhajovat Francouzka Caroline Garciaová.

07:55 – V Cincinnati byl rozlosován poslední velký turnaj před US Open. Jediný český zástupce na podniku Masters 1000 Jiří Lehečka v prvním kole vyzve už potřetí v sezoně domácího Taylora Fritze (h2h 0:2). Poprvé od porážky ve finále Wimbledonu se na kurty vrací šampion z roku 2018 Novak Djokovič, který se v Ohiu představí po čtyřech letech a má šanci vrátit se na post světové jedničky před Carlose Alcaraze. Srb startuje i ve čtyřhře s krajanem Nikolou Čačičem. Překvapivý titul bude obhajovat Chorvat Borna Čorič.

06:13 – Jannik Sinner v Torontu čtvt hodiny po půlnoci porazil 6:4, 4:6, 6:3 Francouze Gaëla Monfilse a počtvrté v sezoně postoupil do semifinále turnaje Masters 1000. V něm se jednadvacetiletý Ital střetne s Američanem Tommym Paulem (h2h 1:1).

05:11 – Čtvrtfinálový souboj hráček druhé světové desítky, které v pátek nastoupily k druhému zápasu, v Montrealu vyhrála Ljudmila Samsonovová. Přemožitelku Petry Kvitové Švýcarku Belindu Bencicovou porazila dvakrát 6:4, oplatila jí letošní vyřazení z Abú Zabí a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4:1. V semifinále čeká na vítězku souboje Jeleny Rybakinové s Darjou Kasatkinovou.

05:07 – Carlos Alcaraz skončil na kanadském Rogers Cupu stejně jako loni v Montrealu na raketě Tommyho Paula. Letos v Torontu španělský favorit prohrál ve čtvrtfinále 3:6, 6:4, 3:6 a teprve podruhé v sezoně nepostoupil alespoň mezi kvarteto nejlepších. Šestadvacetiletý Američan si připsal premiérový skalp světové jedničky a poprvé postoupil do semifinále turnaje Masters 1000. O čtvrté a dosud největší finále se utká s Jannikem Sinnerem, nebo Gaëlem Monfilsem.

05:02 – Polka Iga Šwiateková v Montrealu musela druhý den po sobě do tří setů. S Daniellou Collinsovou si poradila 6:3, 4:6, 6:2, vyhrála osmý zápas v řadě a postoupila do semifinále. V něm se světová jednička utká s další Američankou Jessicou Pegulaovou (h2h 5:2).

04:59 – Američanka Jessica Pegulaová v Montrealu zdolala 6:2, 5:7, 7:5 šest zápasů a dvanáct setů neporaženou krajanku a deblovou partnerku Coco Gauffovou a třetí rok po sobě na kanadské 'tisícovce' postoupila do semifinále.