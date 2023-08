Davidovich vyhrál bitvu s Ruudem a na Masters vyrovnal své maximum na tvrdém povrchu

Alejandro Davidovich (24) v Torontu udolal po tříhodinovém boji 7:6, 4:6, 7:6 světovou pětku Caspera Ruuda (24), přestože ve třetím setu prohrával 3:5, a počtvrté v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnaje Masters 1000. O své největší semifinále na tvrdém povrchu si španělský tenista zahraje s Američanem Mackenziem McDonaldem (28), který si zajistil své nejcennější čtvrtfinále kariéry.

Alejadndro Davidovich už rok a čtvrt nezaznamenal výraznější úspěch a nedošel dál než do čtvrtfinále. Navíc předchozí dva starty na kanadském Rogers Cupu pro něj skončily hned v prvním kole.

Letos ale v prvních dvou kolech deklasoval Američana Jeffreyho Wolfa i Alexandera Zvereva, s nímž předtím prohrál všech osm setů, poradit si dokázal i se třetím soupeřem. Světovou pětku Caspera Ruuda udolal po třech hodinách hry 7:6, 4:6, 7:6.

Zápas byl v průběhu druhé sady na 90 minut přerušen kvůli dešti a Davidovich po návratu na kurt otočil z 2:3 na 4:3, Ukončit zápas ve dvou setech ale nedokázal a rozhodnout musel musel třetí set. Ruud v něm vedl 5:3 a 30:0, k mečbolu se ovšem nedostal a obrat nedokonal.

Čtyřiadvacetiletý Davidovich zvítězil 7:6, 4:6, 7:6 a po velkém boji uspěl i ve druhém vzájemném střetnutí na turnaji mužů. Předloni zvládl také pětisetovou bitvu na Roland Garros. Hráče TOP 10 porazil teprve popáté z celkově 26 pokusů.

Tři zápasy po sobě španělský tenista vyhrál podruhé v sezoně a potřetí od loňského dubna, kdy na 'tisícovce' v Monte Carlu došel až do finále a zaznamenal životní úspěch.

Do čtvrtfinále podniku Masters 1000 se prodral počtvrté v kariéře, dál se dostal jen na antuce ve zmíněném Monte Carlu.

O největší semifinále na tvrdém povrchu si Davidovich zahraje s Mackenziem McDonaldem. Osmadvacetiletý Američan porazil 6:3, 6:3 domácího Milose Raonice a postoupil do svého největšího čtvrtfinále.

Daniil Medveděv si na Masters 1000 v Torontu poradil i s druhým Italem ve dvou setech a pokračuje za obhajobou předloňského triumfu. Po Arnaldim přehrál 6:4, 6:4 Lorenza Musettiho a postoupil do čtvrtfinále.

"Dnes hodně foukalo a pro oba to bylo těžké. Byly to jedny z největrnějších podmínek, ve kterých jsem hrál. Ten vítr byl celkem zvláštní. Často se měnila jeho síla, takže nemůžete jít do úderů naplno. Bylo těžké s tím pracovat," komentoval Medveděv větrnou loterii.

O postup do semifinále se druhý nasazený Medveděv střetne s Taylorem Fritzem, nebo Alexem de Minaurem.

