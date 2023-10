Tennis Tracker: Zraněný Alcaraz se odhlásil z Basileje, Jabeurové se povedl unikátní počin

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 18. října?

Moment dne ATP ze zápasu Ben Shelton – Jordan Thompson Livesport

Moment dne WTA ze zápasu Sara Erraniová – Lucia Bronzettiová. Livesport

22:43 – Šestý hráč světa Holger Rune od postupu do čtvrtfinále Wimbledonu prohrál 10 z 11 zápasů a po skvěle rozjeté sezoně může během tohoto týdne přijít o postupovou příčku v boji o premiérový start na Turnaji mistrů. Naposledy dvacetiletý Dán selhal na halovém turnaji ATP 250 ve Stockholmu, kde ve svém úvodním vystoupení podlehl 6:7, 2:6 Srbu Miomiru Kecmanovičovi a přišel o šanci obhájit loňský triumf.

21:31 – Carlos Alcaraz se kvůli zranění odhlásil z halového turnaje ATP 500 v Basileji, jenž se bude hrát příští týden. Organizátoři uvedli, že světová dvojka má zánět v chodidle a potíže s hýžďovými svaly. Dvacetiletý Španěl hrál naposledy minulý týden na turnaji Masters v Šanghaji, kde vypadl v osmifinále s Bulharem Grigorem Dimitrovem a zkomplikoval si boj o post světové jedničky na konci sezony. Před premiérovým startem na Turnaji mistrů, o který loni přišel kvůli zranění břišních svalů, by se měl představit už jen na Masters v Paříži.

21:00 – Gaël Monfils na halovém klání ATP 250 ve Stockholmu zdolal 2:6, 6:2, 7:5 Maďara Mártona Fucsovicse a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3:0. O postup do čtvrtfinále se francouzský šampion z roku 2011 střetne s druhým nasazeným krajanem Adrianem Mannarinem, nebo Romanem Safiullinem.

20:24 – Giovanni Mpetschi si na halovém turnaji v Antverpách připisuje první výhry na okruhu ATP. Dvacetiletý francouzský kvalifikant po obratu proti Robertu Carbállesovi ze Španělska získal skalp i bývalé světové sedmičky Davida Goffina, domácího favorita porazil 7:5, 6:3 a zajistil si premiérový posun do TOP 200. Ve čtvrtfinále se utká s krajanem Grégoirem Barrérem, nebo Kazachem Alexanderem Bublikem.

18:48 – Vít Kopřiva potvrzuje svou skvělou formu i na challengerech v Argentině. Třetí výhru ze čtyř zápasů si připsal na antuce v Sante Fe, kde ve druhém kole přehrál 6:3, 6:0 domácího Romana Burruchagu. O semifinále na čtvrtém z pěti posledních turnajů si zahraje s dalším Argentincem Federicem Delbonisem, nebo Brazilcem Rodriguesem Meligenim.

16:52 – Dalibor Svrčina od srpnového čtvrtfinále v Liberci stále nevyhrál dvakrát po sobě. Jednadvacetiletý Čech skončil na challengeru v argentinském Santa Fé již ve druhém kole, v němž podlehl 3:6, 4:6 domácímu Facundovi Bagnisovi.

16:06 – Adam Pavlásek pokračuje v úspěšné spolupráci s Arielem Beharem. Česko-uruguayský pár si v prvním kole na podniku ATP 250 v Antverpách vyšlápl 6:3, 6:7, 10:7 na nasazené jedničky Santiaga Gonzáleze a Édouarda Rogera-Vasselina a může už na třetím turnaji v řadě postoupit do semifinále.

15:12 – Marie Bouzková bude v pátek v Nanchangu bojovat o své první letošní semifinále. Ve čtvrtfinále se utká s Camilou Osoriovou, kterou loni jasně přehrála v mexické Guadalajaře. Kolumbijka přetlačila 6:4, 7:5 občasnou deblovou parťačku a velkou kamarádku své příští soupeřky Saru Sorribesovou a po třech měsících prošla mezi nejlepší osmičku.

Sestřih zápasu Camila Osoriová – Sara Sorribesová. Livesport

15:09 – Elise Mertensová prohrávala v úvodním kole v Monastiru 1:5, ale od té doby je suverénní a stále neztratila set. Nasazená dvojka si po Alexandře Ealaové poradila také s Irynou Šymanovičovou, Bělorusku přehrála hladce 6:3, 6:2 a druhým týdnem po sobě postoupila do čtvrtfinále. O teprve druhé letošní semifinále a první po více než sedmi měsících se utká s Nadiou Podoroskou, či Mai Hontamaovou.

Sestřih zápasu Iryna Šymanovičová – Elise Mertensová. Livesport

13:03 – Barbora Palicová začala na podniku W100 v britském Shrewsbury jednoznačnou výhrou 6:3, 6:0 nad Lucíou Cortezovou a může si ve čtvrtek připsat svou první vítěznou sérii po šesti měsících. V úvodním kole naopak po výprasku 1:6, 2:6 od Niginy Abduraimovové neuspěla Gabriela Knutsonová a na pár dní starý triumf v Portugalsku nenaváže.

12:32 – Casper Ruud potvrdil letošní trápení na betonech i v Tokiu. V japonské metropoli vypadl už ve druhém kole po porážce 3:6, 4:6 s Marcosem Gironem a cenné body pro kvalifikaci na Turnaj mistrů nezískal. Američan, který letos už popáté postoupil do čtvrtfinále, zabojuje o své největší semifinále proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu.

Sestřih zápasu Marcos Giron – Casper Ruud. Livesport

11:57 – Zdeněk Kolář ztroskotal už na třetím challengeru v řadě hned v prvním kole a prohrál sedm z posledních osmi zápasů. Sedmadvacetiletý Čech nestačil v italské Olbii 5:7, 1:6 na Francouze Uga Blancheta.

10:29 – Tereza Valentová na juniorský Turnaj mistryň do Chengdu kvůli zranění neodcestovala. "Měla jsem natažený břišní sval. I když nyní mohu podle lékařů hrát na 80%, rozhodli jsme se, že tento turnaj raději vynechám,” sdělila ve středu s tím, že na konci roku chce vyrazit do USA na tamní juniorské turnaje. Šestnáctileté Češce patří v letošním kombinovaném juniorském rankingu sedmá příčka a finálový turnaj sezony si měla zahrát poprvé v kariéře. V Číně bude mít Česko zastoupení aspoň díky semifinalistce juniorského US Open Lauře Samsonové.

10:02 – Tommy Paul zvládl i třetí souboj s Mackenziem McDonaldem. Krajana porazil ve druhém kole v Tokiu 6:4, 6:2, zase o kousek zvýšil své šance na premiérový start na Turnaji mistrů a po dvou měsících postoupil do čtvrtfinále. Američan si o první semifinále od srpnového Masters v Torontu, kde si vyšlápl na Carlose Alcaraze, zahraje s krajanem Benem Sheltonem, nebo Jordanem Thompsonem.

Sestřih zápasu Tommy Paul – Mackenzie McDonald. Livesport

09:39 – Marie Bouzková znovu po týdnu a potřetí za poslední dva měsíce postoupila mezi nejlepší osmičku. Nasazená trojka využila příznivého losu v Nanchangu, kde si v úvodních kolech poradila s hráčkami figurujícími mimo TOP 300 světového pořadí a ve středu přehrála 7:5, 6:0 Aminu Anšbovou z Ruska. O první letošní semifinálovou účast bude usilovat proti Camile Osoriové, nebo své kamarádce Saře Sorribesové.

Sestřih zápasu Marie Bouzková – Amina Anšbová. Livesport

08:17 – Félix Auger Aliassime v Tokiu přehrál 6:4, 6:1 Rakušana Sebastiana Ofnera, navázal na skalp Aleksandara Vukice a poprvé od březnového Indian Wells a následné šňůry 12 nepovedených turnajů vyhrál dva zápasy po sobě. Ve čtvrtfinále se kanadský tenista utká s Casperem Ruudem, nebo Američanem Marcosem Gironem.

07:00 – Hubert Hurkacz tři dny po svém druhém triumfu na turnajích Masters (Šanghaj) nezvládl vstup do podniku ATP 500 v Tokiu, když znovu po týdnu nedokázal najít recept na Číňana Zhizhen Zhanga. Polský tenista v japonské metropoli neudržel vedení 6:3 a 3:1, po dvou a čtvrt hodinách hry prohrál 6:3, 4:6, 6:7 a komplikuje si boj o druhý start na Turnaji mistrů.

06:30 – Ons Jabeurová je v roce 2023 jedinou hráčkou, která se dokázala dostat do finále na úrovni WTA na každém povrchu (Charleston na antuce, Wimbledon na trávě a Ningbo na hardu).