Fritz boj o Turnaj mistrů nevzdává. V Tokiu vykročil za obhajobou titulu výhrou nad Norriem

Taylor Fritz (25) znovu po roce prožívá podzimní boj o start na Turnaji mistrů, na kterém si loni odbyl premiéru jako náhradník. V současnosti drží právě pozici první alternativy a pokud tento týden v Tokiu postoupí do semifinále, může se posunout na postupové příčky. Začal dobře, za obhajobou titulu nejvýše nasazený Američan vykročil výhrou 6:4, 6:3 nad světovou osmnáctkou Cameronem Norriem (28), s nímž svedl už 13. vzájemný souboj.

Taylor Fritz loni vyhrál tři turnaje včetně domácího Masters 1000 v Indian Wells a podzimní triumf na 'pětistovce' v Tokiu v konečném zúčtování rozhodl o tom, že v hodnocení sezony obsadil devátou příčku a jako náhradník za zraněného Carlose Alcaraze si poprvé zahrál na Turnaji mistrů.

Zatímco před rokem v japonské metropoli nastoupil den poté, co mu kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 skončila izolace, letos do Tokia dorazil po nečekaném nezdaru na Masters v Šanghaji.

V těžkém úvodním zápasu roli favorita zvládnul. V souboji s 18. hráčem světa Cameronem Norriem sice prohrával 2:4, ale pak získal sedm gamů v řadě, nečelil žádnému dalšímu brejkbolu, zvítězil 6:4, 6:3 a po 13. vzájemném střetnutí s o tři roky starším Britem se ujal vedení 7:6.

"Byl jsem blízko k tomu, abych první set prohrál. Zdálo se, že by to mohla být třísetová bitva. Měl jsem štěstí, že jsem si v prvním setu vzal zpátky ztracený servis a pak už jsem cítil, že se úroveň mé hry zvedla. Uvolnil jsem se a hrál jsem mnohem víc jistěji," komentoval Fritz vítězný start.

Pětadvacetiletý Američan figuruje v hodnocení letošní sezony, ze kterého se osm nejlepších kvalifikuje na Turnaj mistrů, na 9. místě. Teoreticky už postup do semifinále by Fritze mohl posunout na postupové příčky, v případě triumfu bude dokonce sedmý před Alexanderem Zverevem a trápícím se Holgerem Runem, který startuje na 'dvěstěpadesátce' ve Stockholmu.

V Tokiu se pokouší oživit reálné šance na vstupenku do Turína, kde se bude vyvrcholení sezony v polovině listopadu konat, také Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Tommy Paul a Alex de Minaur. V dalších dvou týdnech se boj o Turnaj mistrů přesune do Evropy, kde se budou konat souběžně 'pětistovky' v Basileji a ve Vídni a nakonec poslední 'tisícovka' v Paříži.

První kolo v Tokiu už zvládnul také čtvrtý nasazený Australan Alex de Minaur, jenž v prvním kole udolal až po tříhodinovém boji 4:6, 7:6, 7:6 vyčerpaného Brita Jacka Drapera, přestože ve druhém setu prohrával 0:2 a ve třetím soupeř podával na vítězství.

"Když se soupeř trápí, je těžké zápas ukončit. Najednou se nedokážete soustředit na to, co chcete udělat. Změní se herní plán a snažíte se, aby soupeř zahrál co nejvíce úderů. On naopak hraje uvolněně a celkově je to složitější. Myslím, že mi zápas vyhrál můj přístup a kondice," komentoval De Minaur vyčerpávající bitvu.

O místo ve čtvrtfinále se utká s Argentincem Diegem Schwartzmanem, který si poradil s krajanem Franciscem Cerúndolem.

