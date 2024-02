Ti nejlepší získají kus francouzské historie. Medaile v Paříži budou obsahovat kus Eiffelovy věže

Medaile na letošních olympijských a paralympijských hrách v Paříži budou obsahovat šestiúhelníkový kus železa, který pochází z původní Eiffelovy věže. Oznámili to organizátoři olympijských her v roce 2024 během čtvrteční prezentace designu cenných kovů.

Každá z 5 084 zlatých, stříbrných a bronzových medailí na pařížských hrách bude mít uprostřed šestiúhelníkový kovový medailon, zasazený jako drahokam podle návrhu elitního francouzského šperkařského domu Chaumet.

"Chtěli jsme všem medailistům nabídnout kousek původní Eiffelovy věže z roku 1889," vysvětlil agentuře AFP Tony Estanguet, šéf organizačního výboru olympijských her. Medaile podle něj "kombinují nejcennější kovy pro sportovce - zlato, stříbro a bronz - s nejcennějším kovem v naší zemi, z pokladu, kterým je Eiffelova věž".

Kusy původní Eiffelovy věže byly uloženy ve skladu společnosti, která se o pařížskou památku stará. "Zjistili jsme, že v průběhu let byla při údržbě Eiffelovy věže odstraněna část její původní konstrukce. Tyto kusy jsme použili a bylo jich víc než dost," řekl Thierry Reboul, ředitel ceremoniálů pro olympijské hry 2024.

Eiffelova věž má být ústředním symbolem pařížských olympijských her, které se budou konat od 26. července do 11. srpna. Paralympijské hry jsou pak na programu od 28. srpna do 8. září. Během zahajovacího ceremoniálu budou sportovci plout po řece Seině a spekuluje se o tom, že olympijský oheň bude po dobu her umístěn na Eiffelově věži.