MS v hokeji ONLINE, den čtrnáctý: Národní tým zabojuje o finále se Švédskem. Slováci a Němci končí

Základní skupiny jsou minulostí, mistrovství světa postoupilo do vyřazovací fáze. Čeští hokejisté pro klíčový zápas proti USA zůstali v pražské O2 areně, kde budou chtít Američanům vrátit vyřazení z minulého roku. Hlavní události čtrnáctého dne šampionátu sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění na MS 2024 v Praze a Ostravě.

23:30 – Rozpis je určený, Češi proti Švédům odehrají první semifinálový zápas, který začne v sobotu ve 14:20. Utkání Kanady a Švýcarska je v plánu o čtyři hodiny později. Více o semifinálovém programu.

22:56 – Švédsko porazilo ve čtvrtfinále MS Finsko 2:1 v prodloužení a v semifinále se utká s českým týmem. Severské derby rozhodl v 66. minutě v přesilové hře útočník Joel Eriksson Ek. Švédsko, které na turnaji vyhrálo i osmý zápas, poprvé ale ne v základní hrací době, postoupilo do semifinále poprvé od roku 2018. Finové budou mezi čtveřicí nejlepší chybět podruhé za sebou.

Sestřih utkání Švédsko – Finsko. Livesport CZ + SK

22:48 – Češi oplatili Spojeným státům porážku z loňského mistrovství světa, ve stejné fázi domácího šampionátu je porazili 1:0 a po dvou letech slaví postup do semifinále. Jediný gól dal ve druhé třetině Pavel Zacha, Češi třikrát trefili brankovou konstrukci.

Sestřih zápasu USA – Česko. Livesport CZ + SK

22:10 – Slovenští hokejisté na překvapení v podobě čtvrtfinálové výhry nad Kanadou nedosáhli. Porážka s obhájci titulu 3:6 znamená, že ani po 12 letech neukončili čekání na postup do medailových bitev. Slovenský talent Juraj Slafkovský po utkání v Praze během rozhovoru s novináři ocenil sílu soupeře. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu Enetpulse

21:26 – Česko se ve čtvrtfinále proti Americe ujalo vedení. Ve 27. minutě Pavel Zacha v přesilové hře tečoval střelu Davida Špačka a svým prvním gólem v národním týmu upravil skóre na 1:0

21:00 – Největší šanci první třetiny čtvrtfinále Česka s USA měl David Pastrňák, který uháněl sám na Charlieho Lindgrena. V rozhodující chvíli mu ale puk sjel z hokejky a český kanonýr proto minul.

20:30 – Ve fanzóně u pražské O2 areny byly před čtvrtfinále hokejového MS mezi Českem a USA tisíce fanoušků. Výrazně převažují příznivci českého týmu, v zóně ale po odpoledním čtvrtfinále zůstali i fanoušci Slovenska a několik Kanaďanů či Švýcarů.

20:10 – Čeští hokejisté jsou na čtvrtfinále připraveni. Radko Gudas si opět plácl s celým týmem, což značí jediné. Jde se na věc.

19:52 – Divácký rekord v návštěvnosti na MS bude na turnaji v Praze a Ostravě překonán v sobotu při prvním semifinále v O2 areně. V případě zaplnění kapacit hal mohl padnout při čtvrtečních čtvrtfinálových zápasech, ale zatímco utkání Kanady se Slovenskem navštívilo 17 275 diváků, v Ostravě na duel Švýcarsko – Německo zavítala třetí nejnižší návštěva šampionátu 6583 fanoušků. Maximum z roku 2015 (také v Česku a ve stejných městech) 741 690 fanoušků tak se čtyřmi zápasy do konce ještě odolalo.

19:03 – Český národní tým nastoupí do čtvrtfinále proti USA v brance opět s Lukášem Dostálem. V prvním útoku nastoupí s hvězdami Bostonu Davidem Pastrňákem a Pavel Zachou forvard New Jersey Ondřej Palát, na soupisce chybí nemocný útočník Jakub Flek.

18:47 – Mezi nejlepší čtyři týmy turnaje podle očekávání postoupila i Kanada, po gólově bohaté poslední třetině porazila Slovensko 6:3.

Sestřih zápasu. Livesport CZ + SK

18:44 – Prvním semifinalistou šampionátu se stalo Švýcarsko, které v Ostravě přemohlo Německo 3:1 a čtvrtfinále zvládlo poprvé od roku 2018.

Sestřih zápasu. Livesport CZ + SK

17:49 – Jediným střelcem druhé třetiny utkání Kanady se Slovenskem byl útočník Tampy Bay Nick Paul, favorit tak po 40 minutách vede 3:1 a míří za postupem. Ten se naopak lehce komplikuje Švýcarům, v Ostravě totiž Dominik Kahun v čase 31:33 snížil z pohledu Německa na 1:2.

16:58 – Roli favorita zatím potvrzuje v ostravském čtvrtfinále Švýcarsko, které si k první přestávce odneslo do útrob Ostravar Arény vedení 2:0. Jako první se prosadil Christoph Bertschy, druhý gól pak přidal produktivní Nico Hischier.

16:57 – Slovenko se díky vlastní brance kanadského obránce, které docílil nebezpečnou přihrávkou Peter Cehlárik, vrátilo do čtvrtfinálového duelu a po první třetině prohrává už jen o jeden gól – 1:2.

16:27 – Kanada vlétla do utkání se Slovenskem zhurta a už v čase 04:15 vedla po gólech Jareda McCanna a Pierrea-Luca Duboise 2:0. Connor Bedard skutečně zůstává jen v pozici 13. útočníka.

15:51 – Už v úterý proti Česku nedostal moc prostoru na ledě. Connor Bedard, který zaznamel v posledním utkání základní skupiny ice-time lehce přesahující osm minut, by měl ve čtvrtfinálové duelu se Slovenskem být mimo čtyři útočné formace. Podle informací ze zámoří bude poslední jednička draftu pouze 13. forvardem.

14:07 – Policie obvinila muže z Ostravy kvůli podvodům se vstupenkami na MS. Třem lidem prodal lístky na zápasy české reprezentace v Praze a nedodal je, přestože inkasoval peníze. Celkem policie v Ostravě eviduje na šampionátu 63 podvodů se vstupenkami s celkovou škodou okolo 160 tisíc korun, v Praze policisté podobných problémů zaznamenali desetkrát tolik.

11:55 – Švédové v posledním zápase skupiny smetli Slovensko 6:1 a jako třetí tým od zavedení současného formátu MS v roce 2012 neztratili ve skupině ani bod (třikrát se to povedlo Rusku a jednou Kanadě). V boji o účast mezi nejlepšími čtyřmi celky šamapionátu se Tre Kronor v severském derby poměří s Finskem. To se naopak na čtvrtfinále protrápilo, nakonec postoupilo i s negativní bilancí tří výher a čtyř porážek.

Preview zápasu Švédsko – Finsko. Livesport CZ + SK

11:43 – Potřetí za poslední čtyři roky se ve čtvrtfinále MS utkají Švýcarsko a Německo. V obou případech uspěli Němci, kteří do utkání šli stejně jako letos v roli outsidera. V roce 2021 vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech, loni prošli do semifinále po vítězství 3:1. Před dvěma lety Švýcaři vyhráli skupinu a skončili rovněž v prvním zápase play off proti USA (0:3).

Preview zápasu Švýcarsko – Německo. Livesport CZ + SK

11:40 – Národní tým večer ve čtvrtfinále šampionátu vyrukuje na Američany s novým prvním útokem. Romana Červenku v něm na levém křídle nahradí Ondřej Palát. V sestavě bude chybět Jakub Flek, který dostal horečky. Po dopoledním rozbruslení to řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

10:53 – Klíčová bitva na MS čeká také hokejisty Slovenska. Tomáš Tatar a spol. narazí na favorizovanou Kanadu, která na světovém šampionátu ještě neprohrála. Zvládne trenér Craig Ramsey bitvu proti svým krajanům? Úvodní buly padne v pražské O2 areně v 16:20.

Preview Kanada – Slovensko. Livesport

10:03 – "Musíme hrát i dnes pořád aktivně, stejně jako ve skupině. Loni jsme se ubránili k smrti a nebyli jsme schopní nikoho silného porazit. Kari Jalonen to měl postavené na tom, že neinkasojeme a že někde pláchneme a dáme gól. Tenhle pasivní hokej už v téhle době nefunguje, musíme dostat Američany pod tlak, využít domácí halu. Amerika má takové sebevědomí, že nám bude chtít vnutit jejich hokej, to ale musíme udělat naopak my," říká David Pospíšil v podcastu Livesport Daily.

Livesport Daily #264: Loni jsme se ubránili k smrti. Klíčem proti USA je aktivita, říká Pospíšil Livesport

9:50 – Hokejové mistrovství světa může překonat rekord v návštěvnosti z roku 2015 už po čtvrtfinálových zápasech. Pokud bude vyprodáno na všechny čtyři dnešní zápasy padne maximum z posledního šampionátu v Praze a Ostravě zhruba o 200 diváků.

8:58 – Druhý nejproduktivnější hokejista amerického výběru na světovém šampionátu Brady Tkachuk se svými spoluhráči ve čtvrtfinále vyzve českou reprezentaci. Jaké to je vést tým na světovém šampionátu jako kapitán? I o tom se rozpovídal v exkluzivním rozhovoru pro Livesport zprávy.

Preview USA – Česko. Livesport

7:15 – Český tým večer vyzve dva rekordmany amerického národního týmu. Johnny Gaudreau na šampionátu v Praze a Ostravě překonal historické bodové maximum Patricka Kanea a Brock Nelson vyrovnal 75 let starý střelecký rekord Bruce Mathera.

6:15 – Před českými hokejisty je na domácím mistrovství světa klíčový den. Ve čtvrtečním čtvrtfinále v Praze nastoupí proti výběru Spojených států amerických. V cestě do závěrečných bojů o medaile tak národnímu týmu stojí stejný soupeř, který Čechům před rokem vystavil stopku ve stejné fázi turnaje. Zápas, který můžete sledovat živě na Livesport.cz, začne v O2 areně ve 20:20.