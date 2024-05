Pastrňák chválil Zachu, Dostála i fanoušky. Semifinále bude v naší rodince speciální, hlásil

Davida Pastrňáka (27) těšil český postup přes USA (1:0) do semifinále MS hlavně kvůli fanouškům. Podle útočníka Bostonu je neskutečné, co hráči díky nim zažívají. V pozápasovém rozhovoru pochválil autora jediné branky a spoluhráče z Bruins Pavla Zachu (27) stejně jako brankáře Lukáše Dostála (23). Sobotní semifinále proti Švédsku označil za speciální, jelikož jeho snoubenka Rebecca pochází právě z této skandinávské země.

"Neskutečná radost. Podali jsme výborný týmový výkon, Dosty neskutečný. Samozřejmě vítězný gól Pavel Zacha, jsem za něj moc rád. Jinak to ani být nemohlo. Je to jeho první mistrovství a dal tak důležitý první gól za nároďák. Mám obrovskou radost. Jsem pyšný na celý tým," uvedl Pastrňák, který po pondělním příletu odehrál druhý zápas na turnaji.

Pořadatelskou zemi opět hnala dopředu vyprodaná O2 arena se 17 413 diváky. "Hlavně jsem rád, že jsme to zvládli pro národ. Je neskutečné, co tady kluci ty dva týdny a já pár dní prožíváme. Jsme moc rádi, že jsme si díky výhře prodloužili turnaj do víkendu a zabojujeme o medaili pro fanoušky, kteří tady vytváří neskutečnou atmosféru," prohlásil Pastrňák, který v sobotu oslaví 28. narozeniny.

Sestřih utkání USA – Česko. Livesport CZ + SK

Dostál se na postupu podílel 36 zákroky. "Stál tam na hlavě, neskutečný výkon. Soustředil se celý zápas na každou střelu, byl připravený. Je pak jednoduché vyhrát čtvrtfinále, když má gólman nulu," konstatoval rodák z Havířova.

Vývoj utkání ho nepřekvapil. "Takový zápas ve čtvrtfinále někdy je, je to zavřené a je to o jednom gólu. Ve třetí třetině pak už led není úplně ideální a moc se hokej hrát nedá, spíš se to tam házelo. Ubránili jsme to a moc se těšíme do bojů o medaile," mínil vítěz Maurice Richard Trophy z roku 2020 pro nejlepšího střelce sezony NHL (spolu s Alexandrem Ovečkinem).

Statistiky utkání. Livesport

Hra Američanů ho nezaskočila. "Nemyslím si, že by byli namistrovaní, to spíš Kanaďani. Amíci hrajou tvrdě. Za mě je to normální, hrajou takhle pořád," poznamenal držitel bronzu z předloňského světového šampionátu.

Zacha rozhodl v 27. minutě z přesilovky. Už v první třetině mohl po samostatném úniku otevřít skóre právě Pastrňák, jenže zakončení do forhendu mu nesedlo a přes levý beton gólmana Charlieho Lindgrena zamířil vedle. "Kličku dělám často, ale možná jsem jel moc rychle. Takhle rychle jsem už dlouho nejel a pak mi to přeskočilo puk. Možná jsem měl střílet, všichni víme, že led není ideální. Někdy je třeba hrát jednodušeji. Naštěstí nám gól nechyběl a zvládli jsme to ubojovat," řekl Pastrňák.

Švédové zdolali ve čtvrtfinále v severském derby Finy 2:1 po prodloužení. V sobotu od 14:20 vyzvou Čechy. "Už bylo načase, ještě jsem tady ten souboj neměl. Určitě to bude speciální v naší rodince a moc se na to těším. Jsem na to zvědavý," řekl Pastrňák, jenž má se svou švédskou partnerkou téměř roční dceru Freyu Ivy.