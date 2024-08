Trojan slavil kulatiny ve velkém stylu. Do Ďolíčku přilákal Vaclíka, Voráčka i Pastrňáka

Ivan Trojan ve vršovickém Ďolíčku oslavil 60. narozeniny. Popřát mu přišly dva tisíce fanoušků, ale také řada známých sportovců a osobností. Na počest vršovického patriota se totiž na trávníku znovu sešly legendy Klokanů a v charitativní bitvě se utkaly s hvězdami Real Top Praha. Mezi gratulanty nechyběli ani David Pastrňák, Jakub Voráček, Vojtěch Dyk, David Lafata či Antonín Panenka.

Šedesátka Ivana Trojana, hrdého fanouška Bohemky, přilákala na tribuny mnoho oddaných příznivců. Na počest slavného herce se totiž na hřiště vrátila stará garda Bohemians, v exhibici se utkali proti Real Top Praha. Fotbal příliš vzruchu nepřinesl, ale o to v Ďolíčku tentokrát nešlo. Na gól se čekalo až do 45. minuty, kdy skóre zápasu k radosti všech přítomných diváků otevřel sám oslavenec, který se představil v dresu obou týmů. I druhý gól dal Trojan, tentokrát se ale prosadil ten nejmladší. Po otcově asistenci v 78. minutě srovnal jeho syn Václav.

Fandilo se na obou stranách, tribuny burácely jak při doteku oslavence, tak při akcích domácích legend. Několik nahrávek si Trojan vyměnil i se svým synem a hereckým kolegou Josefem.

Výtěžek z exhibice v hodnotě 1 580 000 korun putoval nadaci pro nemocné cystickou fibrózou, jíž je Trojan dlouholetým patronem. Při předávání poděkoval všem dárcům i fanouškům, zavzpomínal jak na záchranu klubu v roce 2005 tak na utkání z roku 2009, kdy se jako řádný hráč objevil na hřišti v utkání s Ústím nad Labem při jistém postupu do první ligy. "Hlavně jsem rád, že jste tady, a že si tady mohu zahrát znova, díky moc," řekl. Na otázku, zda je mu milejší Český lev či vršovický klokan, odpověděl jednoznačně. "Klokan!"

Oceňovaný český herec je i vášnivým fanouškem, Bohemku navštěvuje přes 56 let. "Táta byl vršovičák a velký fanda. Už jako čtyřletého mě roku 1968 vzal do Ďolíčku, a potom už jsem se té závislosti nezbavil. Považuju se za jednoho z prvních vlajkonošů, chodil jsem s vlajkou na každý domácí zápas," vzpomínal herec v rozhovoru pro klubový web z roku 2005.

"Pamatuju doby, kdy tam hrál třeba František Knebort nebo pan Jílek, který mě dokonce jeden rok trénoval, když jsem byl v přípravce Bohemky... Takže jsem samozřejmě zažil i začátky Tondy Panenky a celou tuhle generaci. Herec Jan Skopeček vypráví, že jsem tím praporem na tyči mlátil o mříže a řval: Já chci Tondu Panenku!" zavzpomínal.

Trojanovi přišla popřát i řada fanoušků Bohemians. "Je jeden z nás, ví, že na Bohemce je vždy krásně a že je to srdeční záležitost. Doufám, že si přál hodně gólů, a ať to klukům šlape. A vždycky za tři body," řekl příznivec klokanů, od hlavy až k patě oblečen v zeleno-bílé. "Je to skvělý zážitek a skvělý výkon od všech, hlavně od Pepy Jindřiška," okomentoval utkání další. V nadcházející sezoně si fanoušci Bohemians přejí titul. "A pevné nervy při tom," dodal další z podporovatelů.