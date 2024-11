Vadlejch se rozešel s trenérem Železným. Světový rekordman povede jeho rivala Čopru

Oštěpař Jakub Vadlejch (34) po 14 letech odešel ze skupiny Jana Železného (58), pod jehož vedením získal řadu medailí z vrcholných světových akcí. Dohodl se na spolupráci s reprezentačním trenérem Miroslavem Guzdekem (49), který pomáhá i bronzové olympijské medailistce Nikole Ogrodníkové (34). Světový rekordman Železný nově povede olympijského šampiona z Tokia Inda Níradže Čopru (26). Svěřencům navíc kouč sdělil, že chce vést vrcholovou tréninkovou skupinu už jen dva roky. V tiskové zprávě o tom informoval Český atletický svaz.

S Vadlejchem se Železný neshodl na Čoprově příchodu do týmu. "Skupinu jsem o obou mých záměrech: vést vrcholovou tréninkovou skupinu ještě dva roky - a ne celý olympijský cyklus - a přijmout do ní Níradže Čopru, informoval. Kuba se následně rozhodl pro odchod ze skupiny," uvedl Železný.

Vadlejch řekl, že nastal čas jít vlastní cestou. "A budu dělat vše pro to, abych České republice i nadále vozil cenné kovy z vrcholných akcí," řekl letošní mistr Evropy.

Pod vedením Železného trénoval od roku 2010. O sedm let později získal na mistrovství světa v Londýně první velkou medaili, když skončil druhý. Na světových šampionátech vybojoval ještě bronzové kovy v Eugene 2022 a loni v Budapešti. Na olympijských hrách v Tokiu byl Vadlejch stříbrný. Letos se na mistrovství Evropy v Římě dočkal prvního velkého zlata, ale olympijskou medaili v Paříži těsně neobhájil.

Ve čtyřiatřiceti letech se Vadlejch vydá novým směrem. "Kuba se dohodl na spolupráci se svazovým reprezentačním trenérem vrhů Miroslavem Guzdekem, a to jak po trenérské stránce, kdy mu bude nápomocen radami, tak také při koordinaci celého Jakubova realizačního týmu. Spolupráce je nyní na úplném počátku," přiblížil reprezentační šéftrenér Pavel Sluka.

A nová výzva čeká i na Železného, kterého před několika týdny s žádostí o spolupráci oslovil úřadující mistr světa Čopra, jenž skončil na OH v Paříži druhý. "To mě potěšilo, protože jsem o něm jako o velkém talentu mluvil již před mnoha lety, na začátku jeho kariéry. Viděl jsem v tom i veliký přínos pro ostatní členy své skupiny, ve které by se navzájem motivovali nejlepší oštěpaři světa a všichni z toho měli užitek," řekl Železný.

Čopra se už dříve netajil obdivem k české oštěpařské škole. Hovořil o tom mimo jiné na letošní Zlaté tretře, kam kvůli zranění přijel jen jako host. Se Železným nyní zahajují spolupráci na dálku. "Osobně ji odstartujeme až na tradičním zimním kempu v Jihoafrické republice," oznámil český trenér.