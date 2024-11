Livesport Daily #385: Atlet roku se dá zlepšit, oslovím Fibingerovou, říká expert Šebek.

Vyhlášení Atleta roku vzbudilo poměrně velké debaty. Ne kvůli vítěznému oštěpaři Jakubu Vadlejchovi, ale hlavně kvůli zpracování přímého přenosu. Ten mnoha divákům připomíná estrádní pořady z osmdesátých let a nevyhýbá se ani bizarnostem typu z playbacku hrajících a nezapojených elektrických kláves. Podobných podivností bylo víc a všechny je ve vláknu na sociální síti X zachytil Jan Šebek, spoluvlastník firmy gen live production vyrábějící internetové přenosy třeba z karlovarského filmového festivalu. V Livesport Daily rozebírá Atleta roku a obecně formát galavečerů u příležitosti předávání cen.

“Atlet roku, to je taková schránka, která pluje na vlnách ČT1 už od roku 2006 v tom samém formátu. Reálně se díky ní můžeme podívat do roku 2006, protože ten formát je opravdu pořád stejný, zakonzervovaná věc,” usmívá se odborník na moderní videotvorbu Šebek. “Zároveň je to nutnost, která musí být. Pro atlety je to rozloučení se sezonou, party, která se postupně přeměnila do galavečera. A tady se to bohužel zaseklo před těmi téměř dvaceti lety. Ale zároveň je potřeba přiznat, že podle organizátorů jsou s tím partneři spokojení,” vysvětluje Šebek.

“Vlastně mě mrzí, že se po tom galavečeru moc neřeší ta sportovní stránka a pořadí v anketě a probírá se forma předávání. Proto si myslím, že je na čase si říct, jestli to prostředí není potřeba trochu zkultivovat. Třeba jen v drobnostech, jsou tam elementární věci, které mě bouchají do očí. Myslím si, že v roce 2024 by to prostě mohlo být lepší,” je přesvědčený Šebek, který je dokonce odhodlaný oslovit organizátory s nabídkou pomoci.

“Helena Fibingerová, která zastupuje pořádající firmu, se nechala slyšet, že si ráda poslechne cizí názor. Nečte prý sociální sítě, což chápu, je to česká sportovní legenda a je pochopitelné, že ve svém věku nesbírá podněty na sítích. Ale jak se z toho stalo velké téma, tak jsem docela odhodlaný ji oslovit. Třeba mě pošle do háje, úplně v pohodě, ale rád bych aspoň obrousil ty detaily. Navíc v Česku máme kotel talentovaných lidí, kteří by to určitě rádi posunuli dál,” dodává s vírou ve zlepšení vyhlašování Atleta roku Jan Šebek.

Livesport Daily #385: Atlet roku se dá zlepšit drobnými změnami, oslovím s nápady Fibingerovou, říká expert Šebek. Livesport

V páteční epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Jaké konkrétní věci by bylo potřeba při vyhlašování Atleta roku zlepšit?

Kdo má být publikem takového pořadu?

Není formát televizního předávání cen překonaný?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.