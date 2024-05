Prohra po čtyřech výhrách. Volejbalisté v Evropské lize nestačili na Finsko a prohráli 2:3

Čeští volejbalisté ve zlaté Evropské lize po čtyřech výhrách poprvé prohráli. V Karlových Varech dnes podlehli Finům 2:3 na sety. První sadu sice vyhráli hladce 25:16 a po otočené koncovce třetího dějství se dostali do vedení 2:1, ale v dalších dvou setech byli úspěšnější Seveřané. Tie-break Češi ztratili v poměru 11:15. Česko si do celkové tabulky připsalo jen bod k dosavadním dvanácti a před závěrečným kolem základní části ještě nemá jistý postup do Final Four.

Pouze v úvodní sadě měli čeští volejbalisté převahu. Ve druhém setu Finové přitvrdili na servisu a dostávali domácí tým do problémů. V koncovce měli čtyřbodový náskok a nakonec vyhráli 25:23. Blízko bylo Finsko i výhře ve třetí sadě, ve které vedlo 24:20. Jenže domácí při podání Lukáše Vašiny vyrovnali a pak odvrátili ještě další dva setboly. Vlastní pátý nakonec čeští volejbalisté proměnili a vyhráli 32:30.

Ve čtvrtém setu si znovu svěřenci Jiřího Nováka nechali soupeře utéct, tentokrát prohrávali 17:23. Pak sice snížili na rozdíl jediného bodu, ale další dva míče patřily Finům. V páté sadě už hosté dominovali.

Trenér Novák viděl klíčový zvrat v utkání v úvodu druhého setu, který ještě jeho svěřenci rozehráli dobře. "Začali jsme si myslet, že jsme jiní hráči, než doopravdy jsme. Vypadli jsme z role, a i když jsme se štěstím vyhráli třetí set, do zápasu už jsme se tolik nedostali," uvedl v tiskové zprávě. "Druhý faktor byla naše tristní úspěšnost na servisu, kdy 99 procent našich míčů jde do sítě a s tím bohužel nemůžeme hrát. Kvalita servisu byla na straně Finů a od toho se jejich vítězství odvíjelo," dodal kouč.

Jeho týmu nepomohlo ani devatenáct bodů univerzála Patrika Indry a skvělá úspěšnost v útoku blokaře Josefa Poláka, který se zastavil na třinácti bodech. Čeští volejbalisté napáchali na servisu osmnáct chyb, třetinu z nich Indra. Finové nedali dokonce třicet podání, ale jejich servis byl účinnější.

K jistotě postupu na finálový turnaj musí Česko bodovat v sobotním zápase s Rumunskem, který se hraje od 15:30.