České volejbalistky v Evropské lize uspěly i proti Španělkám. Mužský výběr porazil Ukrajinu

České volejbalistky ve zlaté Evropské lize porazily Španělsko 3:0 po setech 25:19, 25:19 a 25:17. Po třech zápase zůstávají neporaženy. Mají plný počet devíti bodů a jsou v čele soutěže společně s Belgičankami, které rovněž ztratily jen jeden set. Nejproduktivnější hráčkou dnešního utkání v Mariboru byla se 16 body smečařka Helena Havelková (35). Čeští volejbalisté udrželi ve zlaté Evropské lize neporazitelnost. Ukrajinu, která je ve světovém žebříčku lépe postaveným týmem, porazili 3:1 po setech 25:22, 23:25, 25:15 a 25:22.

Po týden starých výhrách nad Rakouskem a Rumunskem měly svěřenkyně Jannise Athanasopulose utkání se Španělkami pod kontrolou. V každém setu poměrně rychle odskočily o několik bodů a nepřipustily větší komplikace. V útoku se prosazovaly hlavně smečařky, vedle Havelkové přidala dalších 12 bodů kapitánka Michaela Mlejnková.

Navíc český tým zdobila výborná obrana. V zápase zahrál celkem 12 bodových bloků a udržel soupeře na 35procentní úspěšnosti v útoku. "Vyhrát 3:0 proti Španělkám a nedat jim vůbec žádnou šanci, to byl skvělý výkon úplně od všech. My jsme dneska skvěle podávaly a tím pádem jsme výborně blokovaly," řekla v nahrávce pro média Havelková.

Agresivní servis byl strategií českého týmu, aby se Španělky nedostaly k oblíbené rychlé hře. "Holky byly velmi koncentrované, držely taktiku. Bylo tam velké zlepšení oproti poslednímu zápasu proti Rumunsku," ocenil kouč Athanasopulos. Progres vnímá i Havelková. "Myslím, že rosteme zápas od zápasu. Jsem ráda, že jedeme na vítězné vlně, a doufám, že nám to vydrží," dodala.

Dalšími soupeřkami českého týmu budou v neděli domácí Slovinky, které se Španělskem 0:3 prohrály. O postup do finálového turnaje české volejbalistky bojovat nemusejí. Účast ve Final Four mají jistou, protože se bude hrát v polovině června v Ostravě.

Tabulka zlaté Evropské ligy žen

Češi do celkové tabulky, kam se v této sezoně počítají výsledky všech 12 týmů, připsali čtvrtou výhru. Mají 12 bodů stejně jako Chorvatsko, které je vedle Česka jediným dalším celkem bez porážky. Celkem 23 body se dnes v Lucemburku na výhře Česka podílel univerzál Patrik Indra.

Zejména v první polovině zápasu se čeští hráči trápili na servisu, celkem udělali 19 chyb z prostoru za základní čárou. "Ta hala nám na servisu nesedla," uznal v nahrávce pro média trenér Jiří Novák.

První set navzdory potížím s podáním Češi ve druhé polovině zlomili na svoji stranu. Hned v úvodu druhé sady ale nabrali několikabodovou ztrátu, a i když v koncovce srovnali, Ukrajina získala poslední dva míče a vyrovnala na 1:1 na sety.

Třetí set se zlomil sérií při podání smečaře Daniela Čecha, kdy tým odskočil ze stavu 16:13 na 23:13. Ve čtvrté sadě pak čeští volejbalisté pokračovali ve zlepšené obraně v poli a dotáhli utkání do vítězného konce. "Samozřejmě panuje spokojenost. Porazili jsme silný tým Ukrajiny. Nebylo to jednoduché a asi to nebyl uhlazený výkon jako třeba před týdnem. Od třetího setu jsme pochopili, jak hrát. Hráli jsme trochu víc týmově, nešel každý na sebe," ocenil kouč.

Další turnaj Evropské ligy odehrají čeští volejbalisté příští týden doma v Karlových Varech. Tam se utkají ve čtvrtek 30. května od 17:30 s Finskem a v sobotu 1. června od 15:30 s Rumunskem.

Tabulka zlaté Evropské ligy mužů