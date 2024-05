České volejbalistky vstoupily vítězně do zlaté Evropské ligy, Rakousku nedaly šanci

České volejbalistky vstoupily vítězně do zlaté Evropské ligy. Nováčka soutěže Rakousko doma v Teplicích porazily 3:0 po setech 25:10, 25:9 a 25:19. Trenér Jannis Athanasopulos (45) dal příležitost všem reprezentantkám. Nejužitečnější hráčkou utkání byla vyhlášena česká kapitánka Michaela Mlejnková (27), která nasbírala 10 bodů. Stejnou bilanci měla univerzálka Gabriela Orvošová (23).

Ráz utkání udala hned v úvodu čtyřbodová série při podání nahrávačky Kateřiny Valkové. České volejbalistky dominovaly na podání, v útoku i v obraně. Postupně si vypracovaly více než 10bodový náskok a trenér v koncovce vystřídal kompletní základní šestku. První set ukončila blokem Lucie Blažková, která chvíli před tím přišla na palubovku. Byl to sedmý bodový blok českých reprezentantek v úvodní sadě.

Druhý set zlomila podáním Orvošová, Češky za jejího působení za koncovou čárou utekly na 12:3. Rakušanky pak uhrály ještě o bod méně než v první sadě. Ve třetím setu ale loňské účastnice stříbrné Evropské ligy zlepšily obranu, šestkrát zablokovaly české útočnice. Uhrály stejně bodů jako za první dvě sady dohromady, ale ke zvratu měly daleko.

"To utkání bylo z naší strany velmi dobré. Začaly jsme agresivně na servisu, Rakušanky měly problém si přihrát. Ve třetím setu jsme začaly dělat možná trochu víc chyb, začaly jsme trochu panikařit. Jsem ráda, že jsme to dotáhly do vítězného konce," řekla České televizi Mlejnková.

Kouč Athanasopulos považoval za důležité, aby se tým sehrál, protože poslední soutěžní utkání Česko odehrálo loni v září. "Ještě je tam hodně co zlepšovat. Naším cílem je předvádět nejlepší volejbal 15. června, tedy v semifinále Evropské ligy," poznamenal. Účast ve Final Four mají české volejbalistky jistou, protože se finálový turnaj bude konat v Ostravě.

Dnes si připsaly první tři body do společné tabulky, v níž jsou zařazené všechny týmy zlaté Evropské ligy, která se v této sezoně hraje novým formátem. Ženy stejně jako muži odehrají 12 třídenních turnajů, každý tým se v nich potká se šesti soupeři. Dalšími soupeřkami českých volejbalistek budou v sobotu v Teplicích Rumunky.