Kubánský zápasník López se zapsal do historie OH pátým zlatem. A záhy ukončil kariéru

Kubánec Mijaín López (41) ovládl v Paříži řecko-římský zápas kategorie do 130 kilogramů a je prvním sportovcem historie olympijských her, jenž vyhrál stejnou individuální soutěž pětkrát. Brzy dvaačtyřicetiletý López zvítězil ve finále nad Yasmanim Acostou z Chile jasně 6:0 na body. Po zisku dalšího zlata ukončil kariéru.

López prošel do finále po třech vítězných zápasech, mimo jiné si dokázal poradit i s úřadujícím mistrem světa Amirem Mirzazadehem z Íránu. Výhrou nad Acostou navázal na olympijské triumfy z let 2008, 2012, 2016 a 2021.

Čtyři olympijská zlata v jedné individuální disciplíně získali dánský jachtař Paul Elvström a pět Američanů: diskař Al Oerter, Carl Lewis ve skoku do dálky, plavec Michael Phelps v polohovém závodu na 200 metrů, jeho kolegyně Katie Ledecká na 800 m volně a střelec na skeet Vincent Hancock. Ten jako jediný z nich netriumfoval na čtyř hrách za sebou.

López, který je považovaný za jednoho z nejlepších zápasníků všech dob a má ve sbírce vedle jiného i pět titulů mistra světa, chtěl původně uzavřít kariéru již po Tokiu a vynechal od té doby i většinu velkých turnajů. Pak se ale rozhodl naplno vrátit s vidinou jediného cíle – pátého zlata pod pěti kruhy.

Po třech dnech tak napodobil francouzského velikána mezi judisty Teddyho Rinera, který má z OH pět zlatých a dvě bronzové medaile. Oproti Lópezovi si však Riner připsal dva olympijské triumfy v týmových soutěžích. Mirzazadeh dnes vybojoval alespoň bronz, druhý má Číňan Meng Ling-če.

Nejlepším zápasníkem váhové kategorie do 60 kg rovněž v řecko-římském stylu se stal Japonec Keničiro Fumita, obhájce stříbra z Tokia a úřadující vicemistr světa. Ve finále porazil 4:1 Číňana Cchaa Li-kua. Bronz zbyl na úřadujícího světového šampiona Žolamana Šaršenbekova z Kyrgyzstánu, druhý získal Ri So-Ung z KLDR.

Mezi zápasnicemi váhy do 68 kg se stala vítězkou Amit Elorová. Ve finále porazila teprve dvacetiletá Američanka, která je mistryní světa z let 2022 a 2023 ve váze do 72 kg, 3:0 na body Meerim Žumanazarovovou z Kyrgyzstánu. Bronz získaly Japonka Nonoka Ozakiová a úřadující světová i evropská šampionka Buse Tosunová z Turecka.