Zimní sporty ONLINE: Ledecká nedokončila superobří slalom, Krčmář dojel v masáku osmý

Sezona nabitá boji na sněhu a ledu už je v plném proudu a také tento víkend se máte na co těšit. Běžci na lyžích, sjezdaři, biatlonisté, skokani, sdruženáři, snowboardisté, rychlobruslaři, bobisté a mnozí další, ti všichni usilují o body do svých Světových pohárů. Díky tomuto online přenosu budete mít na Livesport Zprávách všechno na jednom místě a pěkně začerstva.

Neděle 17. prosince

18:40 – Rakouský skokan na lyžích Stefan Kraft vyhrál závod SP v Engelbergu a pátým triumfem v sezoně si upevnil vedení v průběžném hodnocení. Roman Koudelka obsadil 39. místo a ani šestý start v sezoně v elitním seriálu mu nepřinesl první body. Českého reprezentanta dnes s pokusem dlouhým 124 metrů od postupu do bodované třicítky dělilo 7,5 bodu.

16:01 – Stříbrný olympijský medailista z roku 2018 Krčmář se opíral o výbornou střelbu. Minul jen při druhé položce, kdy vleže netrefil poslední ránu. "To mě mrzí. Sjel mi prst při přebíjení, musel jsem ji odložit, dostal jsem se z rytmu a trochu jsem ji předržel," řekl České televizi.

15:59 – Biatlonista Michal Krčmář skončil osmý v závodě s hromadným startem v Lenzerheide. Je to jeho nejlepší výsledek v této sezoně Světového poháru, poprvé se dostal do první desítky. Podobně jako v sobotním stíhacím závodě obsadili stupně vítězů Norové, vyhrál Johannes Thingnes Bö.

15:32 – Závod žen na 10 km klasickou technikou na SP v Trondheimu vyhrála německá lyžařka Victoria Carlová, která se prvního triumfu v SP dočkala v 28 letech. Olympijská vítězka v týmovém sprintu měla bezmála dvacetisekundový náskok před Rosií Brennanovou, první místo v průběžném pořadí udržela její americká krajanka Jessie Digginsová. Češky se nezúčastnily.

14:55 – Švýcar Marco Odermatt vyhrál v Alta Badii i druhý obří slalom v sezoně. Obhájce celkového prvenství navázal na týden starý triumf z Val d'Isére a upevnil si vedení v průběžném pořadí Světového poháru. V čele závodu byl už po prvním kole, které ovládl výkonem 1:14,83. Ve druhém si triumf v pátém obřím slalomu za sebou pojistil druhým časem, když ho porazil pouze Filip Zubčič. Chorvatský reprezentant nakonec obsadil druhé místo se ztrátou 12 setin a na stupně vítězů se vrátil po dvou letech. Na třetí příčce skončil Žan Kranjec ze Slovinska.

13:50 – Závod s hromadným startem biatlonistek v Lenzerheide vyhrála Justine Braisazová-Bouchetová, která tak navázala na triumfy ze sprintu a stíhacího závodu. Markéta Davidová obsadila se čtyřmi chybami 15. místo. Stejnou střeleckou bilanci měly v závodu SP ve Švýcarsku i další české reprezentantky, Tereza Voborníková z toho vytěžila 18. příčku, Jessica Jislová byla šestadvacátá.

12:38 – Nor Johannes Hösflot Klaebo vyhrál na SP v Trondheimu po skiatlonu i závod na 10 kilometrů klasickou technikou. Adam Fellner obsadil nebodované 56. místo, další Čech Michal Novák po sobotní 16. pozici nestartoval.

12:35 – Ester Ledecká nedokončila superobří slalom SP ve Val d'Isere. Na prvním mezičase česká reprezentantka sice vedla, ale vzápětí minula šestou branku. "Závod byl do té páté branky fajn. Bohužel teď nemám dost síly, abych ho mohla dokončit. Dělala jsem, co jsem mohla. Myslela jsem si, že tam budu mít daleko menší rychlost. Byla to moje chyba. Měla jsem lépe stát na té pravé lyži, pak by se to snad nestalo," uvedla Ledecká, která se potýká s virózou. Vyhrála Italka Federica Brignoneová.

11:54 – Jan Skořepa při premiérovém startu ve Světovém poháru obsadil v prvním kole obřího slalomu v Alta Badii 57. místo a do druhého nepostoupil. Sedmadvacetiletý český lyžař zvládl trať v čase 1:25,30 a z těch, kteří dojeli do cíle, byl poslední. Vede Švýcar Marco Odermatt, na něhož Skořepa ztratil 10,47 sekundy. Druhé kolo začne ve 13:30.

Sobota 16. prosince

19:22 – Snowboardistka Zuzana Maděrová vybojovala v paralelním obřím slalomu SP v Cortině d'Apezzo čtvrté místo a vylepšila si tak osobní maximum v seriálu. Dvacetiletá česká reprezentantka prohrála v malém finále souboj o bronz se Sabine Schöffmannovou z Rakouska. Dosud bylo jejím nejlepším umístěním v obřím slalomu osmé místo v kanadském Blue Mountain z letošního ledna. Absolutním maximem je pak pro Maděrovou sedmá příčka v paralelním slalomu z lednového závodu v Bansku v Bulharsku. V Cortině d'Apezzo ipodruhé v sezoně vyhrála Němka Ramona Theresia Hofmeisterová, mezi muži kraloval Rakušan Benjamin Karl.

17:05 – Skokan na lyžích Roman Koudelka se ani v Engelbergu prvních bodů v této sezoně SP nedočká. Český reprezentant skočil ve Švýcarsku 129,5 metru a na 34. místě ho od postupu do druhého kola dělilo 2,1 bodu. Vedení v polovině závodu drží Němec Andreas Wellinger, který zapsal 133 metrů, a je v čele před Rakušanem Michaelem Hayböckem a Mariusem Lindvikem z Norska. Lídr seriálu Stefan Kraft z Rakouska je před finále čtvrtý.

16:22 – Český dvojbob Dominik Dvořák, Dominik Záleský obsadil v závodě SP v Innsbrucku 14. místo. Vyhráli Němci Johannes Lochner, Georg Fleischhauer, za nimiž Dvořák se Záleským zaostali o 1,72 sekundy. Zaznamenali stejné umístění jako před týdnem v La Plagne, kde vstoupili do nového ročníku Světového poháru. Další česká posádka Adam Dobeš, Michal Dobeš v Innsbrucku skončila na 18. místě, Jáchym Procházka při prvním startu v ročníku dojel s Antonínem Wijasem na poslední bodované 20. příčce.

15:50 – Nejlepším českým biatlonistou ve stíhacím závodě SP v Lenzerheide byl 26. Michal Krčmář. Oproti startu si pohoršil o jednu pozici, doplatil na čtyři trestná kola, přičemž dvě chyby udělal už při úvodní ležce. Stupně vítězů obsadili Norové, úřadující vítěz SP Johannes Bö vyhrál po Hochfilzenu druhou stíhačku po sobě, Endre Strömsheim na něj ztratil téměř půl minuty. Třetí byl Sturla Holm Laegreid.

14:52 – Michal Novák dokončil jediný skiatlon této sezony SP v běhu na lyžích na 16. místě. V kontaktu s nejlepšími se držel v první polovině závodu, který se běžel klasickou technikou. Od osmého kilometru začal ztrácet a na desátém měl na čelo manko 19 sekund. V bruslařské části se jeho odstup začal zvyšovat a cílem projel minutu a půl po vítězi. Závod na 2x10 kilometrů v Trondheimu vyhrál Nor Johannes Hösflot Klaebo, na 34. místě doběhl druhý Čech na startu Adam Fellner.

13:57 – Druhý sjezd SP ve Val Gardeně vyhrál italský lyžař Dominik Paris. Český reprezentant Jan Zabystřan obsadil 47. místo a nebodoval. Do cíle dojel se ztrátou přes tři sekundy a nenavázal na životní výkon ze čtvrtka, kdy díky 20. příčce zaznamenal nejlepší výsledek ve sjezdu v kariéře.

13:56 – Markéta Davidová dojela devátá ve stíhacím závodě na SP v Lenzerheide a poprvé v sezoně se umístila v první desítce. Ve švýcarském středisku absolvovala jen na jedno trestné kolo a oproti startu si polepšila o devět pozic. Zvítězila Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová o 25,2 sekundy před krajankou Julií Simonou, třetí skončila Norka Marit Skoganová.

13:30 – Rakouské středisko Zauchensee uspořádá v lednu superobří slalom SP lyžařek, který se neuskutečnil před týdnem ve Svatém Mořici. Závod se pojede v pátek 12. ledna, o den později přijde na řadu podle plánu sjezd a víkend završí v neděli další superobří slalom. Náhradní termín oznámila mezinárodní federace FIS.

12:48 – Ester Ledecká obsadila 16. místo ve sjezdu na SP ve Val d'Isere a dosáhl na nejlepší umístění od návratu k lyžování po zranění klíční kosti. Při absenci Američanky Mikaely Shiffrinové triumfovala Švýcarka Jasmine Fluryová. "Závod se mi docela líbil. Bohužel mám ale přes tři týdny nějakou virózu. Už jsem měla i tři dny nasazená antibiotika, ale zatím se to moc nezlepšuje. Jsem jako mátoha, trochu tahám nohy z medu a jsem docela ráda, že nedělám běžky. To bych asi nedala," řekla Ledecká. "Snažím se zlepšovat každou jízdou. Blbě se mi ale dýchá a bolí mě svaly. Budu bojovat. Zítra je další závod a pak se vrhnu na snowboard," dodala.

12:26 – Skiatlon v Trondheimu vyhrála po suverénním výkonu švédská běžkyně na lyžích Ebba Anderssonová. Jediná česká zástupkyně Kateřina Janatová se od začátku pohybovala mezi 30. a 40. místem, zhruba pět kilometrů před cílem ale ze závodu Světového poháru na 2x10 kilometrů odstoupila.

12:05 – Kryštof Choura obsadil na Světovém poháru ve snowboardcrossu v Cervinii 11. místo a vybojoval životní výsledek. Český reprezentant se dosud nikdy neumístil ani v první dvacítce, jeho maximem byla 21. příčka z lednového závodu v kanadském Mt. St. Anne. Hned v osmifinále skončil závod pro Jana Kubičíka, který dojel pátý v jízdě s Chourou, i pro Radka Housera, jenž po pátečním vítězství v kvalifikačním rozjezdu obsadili v boji o čtvrtfinále první nepostupové, čtvrté místo. Zvítězil olympijský šampion Alessandro Hämmerle z Rakouska a v soutěži žen, v níž Česko zastoupení nemělo, poprvé v kariéře Švýcarka Sina Siegenthalerová.

Pátek 15. prosince

19:08 – Česká skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila v závodě Světového poháru v Innsbrucku 24. místo a zaznamenala nejhorší výsledek v kariéře. Na stejné pozici figurovala už po nepovedeném startu v prvním kole a nevyšlo jí ani kolo druhé, od horšího umístění ji zachránila kolize Jane Channellové z Kanady. Předchozím nejhorším umístěním Fernstädtové byla dvě 20. místa z Innsbrucku v lednu 2020 a Winterbergu v prosinci 2021. Páteční závod ovládla Nizozemka Kimberley Bosová.

15:37 – Čeští biatlonisté se ani ve třetím sprintu Světového poháru v sezoně do nejlepší dvacítky nevešli. Ve švýcarském Lenzerheide byl nejlepším z nich Michal Krčmář, který obsadil po dvou trestných kolech 25. místo. Zvítězil na střelnici bezchybný Němec Benedikt Doll o více než pět sekund před Norem Johannesem Thingnesem Böm. Třetí byl další Němec Philipp Nawrath.

Vedle Krčmáře bodoval z Čechů ještě třicátý Jakub Štvrtecký. Mimo bodovanou čtyřicítku skončil 43. Jonáš Mareček a 75. Mikuláš Karlík. Adam Václavík nestartoval kvůli nachlazení.

14:21 – Roman Koudelka se kvalifikoval do sobotního závodu Světového poháru a bude mít v Engelbergu další možnost získat první body v sezoně. Na švýcarském můstku dnes jediný český reprezentant na startu skočil 128,5 metru, obsadil mezi 61 závodníky čtyřicáté místo a vešel se mezi padesátku účastníků. Ze čtyř dosavadních startů v sezoně skončil nejlépe čtyřiatřicátý v Lillehammeru.

14:13 – Sprinty volnou technikou na Světovém poháru v Trondheimu vyhráli Norové Johannes Hösflot Klaebo a Kristine Stavaas Skistadová. Z pětice českých reprezentantů se do vyřazovacích bodů prosadili jen Michal Novák a Kateřina Janatová. Oba vypadli ve čtvrtfinále. Janatová byla klasifikovaná na 19. příčce, Novák obsadil 26. místo.

14:05 – Superobří slalom na Světovém poháru ve Val Gardeně vyhrál Rakušan Vincent Kriechmayr. Jediný český lyžař na startu Jan Zabystřan nenavázal na 20. místo ze čtvrtečního sjezdu. Se startovním číslem 61 ztratil na vítěze 0,96 sekundy a obsadil 32. příčku. Od dalších bodů do hodnocení SP ho dělily tři setiny.

12:45 – Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká se v jediném tréninku na sobotní sjezd Světového poháru ve Val d'Isere podělila o sedmnáctou příčku. Na nejrychlejší Ilku Štuhecovou ze Slovinska ztratila stejně jako Italka Nicol Delagová 1,71 sekundy.

11:25 – Michal Novák a Kateřina Janatová jako jediní čeští běžci na lyžích postoupili z kvalifikace sprintu na Světovém poháru v Trondheimu. Pátý muž průběžného hodnocení seriálu Novák měl na trati 1,4 kilometru volnou technikou dvanáctý čas, Janatová postoupila jako dvaadvacátá.

08:39 – Dvojnásobný celkový vítěz Světového poháru ve snowboardcrossu Martin Nörl si na tréninku před závodem v Cervinii zlomil levý kotník. Spadl bez cizího zavinění. V noci na dnešek o tom informoval německý svaz. Jak dlouho bude Nörl mimo hru, zatím není jasné.