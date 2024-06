Jíchová, tyčkaři a Ogrodníková budou na evropském šampionátu bojovat o medaile

Nikola Ogrodníková postoupila na mistrovství Evropy do úterního finále.

Čtyři čeští atleti si na mistrovství Evropy v Římě zajistili postup do finále. V boji o medaile se představí Nikoleta Jíchová v běhu na 400 metrů překážek, tyčkaři David Holý a Matěj Ščerba a oštěpařka Nikola Ogrodníková. Naopak vypadli překážkář Vít Müller a oštěpařky Petra Sičaková a Andrea Železná.

Jíchová v úterý poprvé poběží finále na vrcholné akci. Po vyrovnaném osobním rekordu v rozběhu v dnešním semifinále nabíhala do cílové rovinky zhruba ze šestého až sedmého místa, ale pak předvedla skvělý finiš a prosadila se na druhu příčku zajišťující přímý postup. Zůstala před ní jen evropská rekordmanka Femke Bolová.

Osobní rekord si Jíchová vylepšila o 29 setin na 54,59 sekundy a splnila i olympijský limit pro hry v Paříži. "Mám strašnou radost. Myslím, že až tak úplně skvěle mi běh nevyšel. Když jsem vběhla do cílové rovinky, tak jsem cítila, že na tom pozičně nejsem moc dobře, že se pohybuju docela vzadu. Že to bude teď, nebo nikdy. A bylo to teď," rozplývala se v rozhovoru s Českou televizí.

Semifinále bylo ve stejné disciplíně konečnou pro Víta Müllera. Vylepšil si sezonní maximum na 49,25 a obsadil 11. místo.

Tyčkařům k postupu stačilo zdolat 560 centimetrů, načež kvalifikace skončila. Naprosto hladkou cestu kvalifikací měl Holý, který všechny tři postupné výšky zdolal napoprvé. Podělil se tím pádem o první místo s dalšími čtyřmi závodníky včetně světového rekordmana Armanda Duplantise.

Naopak dramatickou kvalifikaci prožil Ščerba. Vítěz Odložilova memoriálu se až napotřetí zachraňoval na 525 a 545 centimetrech. Dva pokusy měl nezdařené i na 560, ale při tom druhém mu rozhodčí špatně nastavili stojany, takže dostal náhradní pokus. Ten využil a z jedenácté příčky postoupil do středečního finále. Dvojnásobná česká účast bude ve finále mužské tyče poprvé od Mnichova 2002, kdy se zadařilo Adamu Ptáčkovi a Štěpánu Janáčkovi.

Už v úterý čeká finále Ogrodníkovou. Ta sice zůstala zhruba dva metry za předepsaným kvalifikačním limitem, ale v první skupině byla čtvrtá, takže měla velkou naději na postup. Nakonec se celkově zařadila na sedmou příčku.

Spokojená se svým kvalifikačním vystoupením ale rozhodně nebyla. "Dneska jsem úplně neměla takový pocit té dravosti a spíš jsem se trápila. Na sektoru to ze mě nějak spadlo a furt jsem se musela nutit a nabuzovat. Potřebuju být trochu nervózní a dneska jsem to tam neměla," svěřila se.

Její reprezentační kolegyně měly k postupu daleko. Andrea Železná, manželka světového rekordmana Jana Železného, hodila 55,57 metru. Jednadvacetiletá mistryně republiky Petra Sičaková předvedla 52,86. Na finále bylo potřeba hodit 57,71. Kvalifikaci vyhrála Norka Marie-Therese Obstová výkonem 61,45.