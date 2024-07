Hassanová se na OH v Paříži pokusí překonat Zátopka, poběží tři závody na dráze a maraton

Nizozemská běžkyně Sifan Hassanová (31) se na olympiádě v Paříži pokusí nejen napodobit, ale dokonce překonat Emila Zátopka a jeho zlatý hattrick z her v Helsinkách v roce 1952. Rodačka z Etiopie se přihlásila do závodů na 1500, 5000 a 10.000 metrů a maratonu. Informovalo o tom vedení nizozemského týmu. Pokud Hassanová postoupí v bězích na 1500 a 5000 metrů do finále, čeká ji během deseti dnů sedm startů.

Zátopek triumfoval v Helsinkách na tratích 5000 a 10 000 metrů a v maratonu, což nikdo jiný nedokázal. Hassanová v roce 2021 v Tokiu usilovala o jiný unikátní hattrick. Vyhrála pětku i desítku, na patnáctistovce skončila třetí.

V této sezoně zatím příliš nezávodila a žádné velké výkony nepředvedla. V březnu byla čtvrtá v maratonu v Tokiu, minulou neděli obsadila páté místo na 1500 metrů na mítinku v Hengelu.

Na olympiádě ji čeká těžká konkurence. Závody na 1500 a 5000 metrů poběží i Keňanka Faith Kipyegonová, která v neděli na Diamantové lize v Paříži vylepšila na patnáctistovce vlastní světový rekord.