Hulk na masce i v mysli: Saunders po maskované misi na kvalifikaci vrhu koulí opět cílí na medaili

Ve čtvrtek bylo o kontroverzi na ženské kvalifikaci vrhu koulí postaráno. Raven Saunders (28) se pokoušeli o šanci na vylepšení stříbrné medaile z tokijských her, akorát v masce a brýlích. Třetí pokus dlouhý 18,62 metrů jim páteční finále zajistil. Proč používáme množné číslo? Saunders se identifikuje jako nebinární, používá proto zájmeno "oni".

Saunders o finále vyrazili do olympijských kvalifikací bojovat s černou maskou přes celý obličej a slunečními brýlemi. Na nošení masek si zvykli během omezení koronaviru a pokračují v něm i dále. Říkají, že jim pomáhá se soustředit a vyhnout se hovorům s ostatními závodnicemi, které by je mohly během setkání rozptylovat. A vyzkoušeli jich opravdu několik. Ať už od masky s motivem mexického svátku Dnu mrtvých či komiksových postav Jokera a Hulka.

Při závodění používají alter ego "Hulk", pomáhá jim se vypořádat se stresem, který se nepochybně s vrcholovým sportem pojí. Říkají, že se ztotožňují s těžkou cestou superhrdiny k ovládnutí své síly a moci. "Na začátku byl problém, podobně jako u komiksového Hulka, jeho a mě rozlišovat. Bylo pro mě těžké kontrolovat, kdy se u mě Hulk objeví a kdy ne," řekli v roce 2021 pro Yahoo Sports. "Ale díky své cestě, zejména řešení duševního zdraví a podobných věcí, už vím jak je rozdělovat. Stejně jako se Bruce Banner naučil ovládat Hulka, naučil se ho nechat vyjít ve správných chvílích a tím také dosáhl duševního klidu. Ale když Hulk vyšel ven, rozbíjel všechno, co bylo potřeba rozbít."

Třetí pokus s 18,62 metry Saunders do pátečního finále dostal. "Neustále se dívám do zrcadla a připomínám si: Jsi Raven, Hulk. Ty toho dosáhneš. Na světě není nic, co by vám zabránilo být skvělí, kromě vás samotných. Takže to bylo v této sezoně opravdu mou mantrou," okomentovali. Kvalifikaci vedla Kanaďanka Sarah Mittonová s hodem dlouhým 19,77 metru.

Americký antidopingový výbor v roce 2022 suspendoval Saunders kvůli zmeškání tří dopingových testů na 18 měsíců. Neúčastnili se tedy mistrovství světa 2023, zákaz činnosti skončil v únoru letošního roku.