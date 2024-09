Monacký pilot Charles Leclerc (26) z Ferrari vyhrál Velkou cenu Itálie formule 1 před piloty McLarenu Oscarem Piastrim (23) a Landem Norrisem (24). Italská stáj v domácím závodě v Monze profitovala ze strategie jediné zastávky v boxech, jejich největší soupeři vyměnili pneumatiky dvakrát. Po startu ze sedmého místa skončil šestý lídr mistrovství světa Max Verstappen (26) z Red Bullu a vyrovnal svůj nejhorší výsledek v sezoně v závodech, které dokončil.

Nizozemského jezdce porazili i čtvrtý Carlos Sainz z Ferrari a pátý Lewis Hamilton z Mercedesu. V čele pořadí šampionátu se Verstappenův náskok na Norrise snížil na 62 bodů. Britský rival byl v Monze také autorem nejrychlejšího kola. V Poháru konstruktérů se náskok Red Bullu před McLarenem ztenčil na pouhých osm bodů.

Leclerc v podstatě zaznamenal druhé domácí vítězství v sezoně, protože ovládl i květnovou Grand Prix Monaka. Právě tam shodou okolností skončil Verstappen rovněž šestý. V kariéře to byl Leclercův sedmý triumf a v Monze druhý po roce 2019. Upevnil si tím třetí místo v pořadí mistrovství světa.

"Mamma mia, mamma mia. To byla skvělá strategie," jásal Leclerc radostí do vysílačky po průjezdu cílem. "Je to neuvěřitelný pocit. Těch posledních pár kol to bylo podobné jako v roce 2019. Ty emoce... Díval jsem se na tribunu a tam už začala párty. Tohle jsou závody, které chce člověk vyhrávat. Monako a Monza jsou dva nejdůležitější závody a já je oba vyhrál v jednom roce," rozplýval se pak v rozhovorech s médii.

Jezdci McLarenu týden po Norrisově vítězství v Nizozemsku neskrývali zklamání. "Těžko se to kouše. Ale líp to nešlo. Na jednu zastávku to nebylo možné. A to je zklamání," řekl Norris. "Být druhý pořádně bolí. Ale Ferrari dnes jelo lepší závod, skvělá práce. Podle toho, jak se chovaly pneumatiky, se zdálo jet na jednu zastávku jako velký risk," doplnil Piastri.

Už samotný start závodu zamíchal pořadím v čele. Norris sice v první zatáčce udržel vedení před Piastrim, ale už v další šikaně po ostrém souboji týmových kolegů se do čela dostal australský pilot a Norrise předjel i Leclerc. Z původně třetí pozice se propadl Russell, který se po souboji s Piastrim na konci cílové rovinky nevešel do zatáčky a po průjezdu zpomalovací šikanou se zařadil na sedmé místo. Navíc pokračoval s poškozeným předním křídlem a ve 12. kole si zajel pro nové. Závod dokončil sedmý před dvojkou Red Bullu Sergiem Pérezem.

Po prvních zastávkách v boxech se vrátil Norris před Leclerca, poté co pit stop absolvoval o kolo dřív než rival z Ferrari. Brit dostal od týmu svolení útočit na Piastriho, ale ke kolegovi se na kontakt i kvůli chybě v šikaně nedostal. Zajel pak jako první z elity podruhé do boxů už ve 34. z 53 kol.

K mechanikům postupně zajeli i soupeři s výjimkou jezdců Ferrari. A sázka na výdrž pneumatik týmu k radosti početných tifosi vyšla. Sainze sice Piastri s Norrisem s čerstvějšími pneumatikami předjeli, ale Leclerc už byl v tu chvíli daleko. Australan měl devět kol na zlikvidování jedenáctisekundové ztráty, v cíli jej od vítěze dělilo 2,664 sekundy.

Dříve zcela dominantní Verstappen se do soubojů o pódium vůbec nezapojil. V čele závodu se ocitl alespoň na chvíli poté, co jezdci Red Bullu počkali nejdéle na první pit stop. A když už zajel do boxů, měli mechanici potíže s výměnou jeho pravého zadního kola. Jedno místo oproti startovní pozici získal jen díky Russellovým potížím. "V podstatě nic nefungovalo: rychlost, strategie, výměna pneumatik...," konstatoval Verstappen.

Argentinec Franco Colapinto v prvním startu za Williams po vyhazovu Logana Sargaenta obsadil dvanácté místo.

Za dva týdny bude šampionát pokračovat Velkou cenou Ázerbájdžánu.

Velká cena Itálie