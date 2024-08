Verstappen se doma sklonil před Norrisem, Brit stáhl náskok lídra na 70 bodů

Velkou cenu Nizozemska formule 1 vyhrál britský pilot McLarenu Lando Norris (24) a připsal si druhé vítězství v sezoně i kariéře. Mírně tak snížil na 70 bodů náskok lídra mistrovství světa Maxe Verstappena (26) z Red Bullu, jenž dojel v domácí Grand Prix po třech předchozích triumfech poprvé druhý.

Norris ukázal v první Velké ceně po měsíční přestávce rychlost už sobotní kvalifikaci, v níž vybojoval pole position. Start do závodu se mu ale v v Zandvoortu nepovedl a do čela se okamžitě dostal Verstappen. Britský pilot nicméně trpělivou jízdou Nizozemce stíhal, v 17. kole poprvé zaútočil a na začátku následujícího kola na dlouhé cílové rovince domácí hvězdu předjel.

Vedení už poté Norris až na zastávky v boxech neopustil a pro druhé vítězství po dubnové Velké ceně Miami si dojel s výrazným náskokem 22,896 sekundy. Navíc získal bod za nejrychlejší kolo. Třetí místo uhájil Monačan Charles Leclerc z Ferrari před druhým McLarenem Australana Oscara Piastriho.

"Je to úžasný pocit. Neoznačil bych to za dokonalý závod, kvůli tomu prvnímu kolu, ale i tak to bylo krásné," uvedl Norris s narážkou na nevydařený start. "Měli jsme skvělou rychlost, auto bylo neuvěřitelné. Mohl jsem na Maxe tlačit a poté se přes něj dostat. Bylo to těžké, ale příjemné," radoval se druhý muž celkového pořadí MS.

Úřadující trojnásobný mistr světa Verstappen dnes nevyhrál domácí Grand Prix poprvé od té doby, co se v roce 2021 po šestatřiceti letech Zandvoort vrátil do kalendáře šampionátu F1. Na vítězství 26letý suverén posledních sezon čeká netypicky dlouho, dva měsíce a pět závodů od červnové Grand Prix Španělska.

"Dali jsme do toho všechno. Měli jsme dobrý start, bylo nám ale potom naprosto jasné, že nejsme dostatečně rychlí. Takže jsem se snažil dojet alespoň druhý a jel jsem si svůj vlastní závod," přiznal Verstappen, jenž si v průběhu stěžoval do vysílačky na horší ovladatelnost vozu.

Čtyřiadvacetidílný seriál F1 pokračuje hned příští týden prestižní Velkou cenou Itálie v Monze, jež bude 16. závodem v sezoně.

F1: Velká cena Nizozemska