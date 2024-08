Hamilton byl v Monze nejrychlejší, následoval ho Norris. Mladíček Antonelli havaroval

Sedminásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton (39) zajel nejrychlejší čas v tréninkovém dnu před nedělní Velkou cenou Itálie v Monze. Britský pilot porazil o pouhé tři tisíciny sekundy krajana Landa Norrise (24) z McLarenu, třetí Carlos Sainz (29) z Ferrari zaostal o další desetinu. Také na dalších třech místech byli piloti stejných týmů, zatímco jezdci mistrovského Red Bullu Max Verstappen (26) a Sergio Pérez (34) se superrychlém okruhu s novým asfaltem nevešli do první desítky.

Lídr šampionátu Verstappen vyhrál první trénink, v tom druhém se ale na rozdíl od soupeřů zlepšil jen minimálně a obsadil 14. místo. Svůj jediný nadějný pokus přerušil, takže jeho nejlepší čas znamenal ztrátu 0,872 sekundy na Hamiltona. Trojnásobný úřadující šampion Verstappen v seriálu čeká už pět závodů na vítězství, v předchozí domácí Velké ceně v Zandvoortu dojel druhý s velkou ztrátou za Norrisem, který na něj jako největší aktuální konkurent ztrácí stále propastných 70 bodů.

V prvním tréninku prožil hořký debut ve formuli 1 Kimi Antonelli, který by měl od příští sezony nahradit Hamiltona mířícího do Ferrari. Italský mladík, jenž v neděli oslavil 18. narozeniny, dostal příležitost místo George Russella, po deseti minutách ale ve vysoké rychlosti havaroval v zatáčce Parabolica a zdemoloval vůz. Sám vyvázl bez zranění. "Jeho první kola byla skvělá. Silný jezdec se z něčeho takového musí oklepat a my věříme, že on to dokáže," řekl šéf týmu Toto Wolff.

Russell ve druhém tréninku, který pro změnu přerušila nehoda Kevina Magnussena z Haasu, zajel šestý čas a zařadil se za Oscara Piastriho z McLarenu a Charlese Leclerca z Ferrari.

Premiéru v F1 si odbyl i Argentinec Franco Colapinto, který uprostřed sezony nahradil ve Williamsu Logana Sargeanta. V Monze začal nové angažmá 17. časem.

Velká cena Itálie se koná jako 16. z 24 závodů a poslední ryze evropská Grand Prix v sezoně, Verstappen v ní obhajuje prvenství z předchozích dvou let. V sobotu je na programu nejprve třetí trénink a od 16:00 kvalifikace, závod v neděli odstartuje o hodinu dříve.

Výsledky tréninku F1 v Monze