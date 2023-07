Jako by to byla moje první pole position. Hledal jsem sebedůvěru, vysvětluje Hamilton

Jako by to byla moje první pole position. Hledal jsem sebedůvěru, vysvětluje Hamilton

Lewis Hamilton (38) má na svém kontě více startů z pole position než kterýkoli jiný jezdec v historii formule 1, ale jeho 104. pole position v Maďarsku má chutná stejně jako ta první.

V mnoha ohledech první i je – první po 33 závodech, první od prosince 2021 a první od doby, kdy éru dominance Mercedesu po sérii osmi po sobě jdoucích výhrách v poháru konstruktérů ukončil Red Bull.

Bylo to také poprvé, kdy nějaký pilot získal devět pole position na jednom okruhu – o tento rekord se dříve Hamilton dělil s velikány minulosti Ayrtonem Sennou a Michaelem Schumacherem, kteří jich měli každý osm.

"Je to pocit, jako by to byla moje první pole position. Věřte tomu nebo ne," řekl Hamilton poté, co porazil prozatímního lídra šampionátu Maxe Verstappena z Red Bullu o pouhé tři tisíciny sekundy.

"Je to zvláštní pocit, říkat to, když jich je 104, ale nepamatuji si, kdy jsem měl naposledy pole position. Připadá mi to tak dávno."

Zleva Lando Norris z McLarenu, Lewis Hamilton z Mercedesu a Max Verstappen z Red Bullu pózují po kvalifikaci. Reuters

V pátek, kdy byl po volném tréninku až šestnáctý, Hamilton řekl, že měl pocit, jako by měl nejhorší monopost v poli. Ale o den později a po nočních úpravách byl najednou nejrychlejší – jak v závěrečném tréninku, tak v kvalifikaci.

Mohlo to snadno dopadnout i opačně, protože Brit byl v Q1 minutu před koncem až sedmnáctý, ale zachránil se a pak už to bylo jen lepší a lepší. Podle vlastních slov měl po zisku pole position pocit, že sotva dýchá.

Nepříjemný vítr na konci rychlého kola pro něj znamenal mírnou ztrátu, měl ale dostatečný náskok na to, aby mohl začít slavit. Hamilton se postavil na svůj vůz, pozdravil diváky a pak se běžel obejmout se svými mechaniky.

"To, co jsem s tímto autem hledal, je sebedůvěra, víra v sebe sama. Abych ho opravdu vyždímal," vysvětlil Hamilton.

"Vím, jak zajet nejrychlejší kolo téměř kdekoli, ale jsou okruhy, kde je pro mě přirozenější a snazší navázat zatáčku po zatáčce, sektor po sektoru – tohle je jedna z takových tratí. Poslední kolo... Řekl jsem si: 'Nemám co ztratit, prostě do toho dej všechno'. Do rychlých zatáček jsem šel naplno. Bylo to skvělé, skvělé kolo."

Bývalý týmový kolega z Mercedesu a mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg souhlasil: "Dal do toho všechno. Byl jsem svědkem výjimečných okamžiků a dnů, které míval. Sobota byla jedním z nich. To kolo je pak jako dokonalost, umění. V takových dnech to dokáže jen Lewis Hamilton. Nikdo nedokázal jet ani o setinu centimetru rychleji," nechal se slyšet Němec.