Norris po kolizi s Verstappenem: Jestli řekne, že neudělal nic špatného, respekt si nezaslouží

Lando Norris (24) z McLarenu prohlásil, že ztratí respekt k Maxovi Verstappenovi (26), pokud se jezdec Red Bullu neomluví za kolizi, která předčasně ukončila Norrisovu jízdu na nedělní Velké ceně Rakouska. Nizozemská hvězda má však oporu i v šéfovi Red Bullu, podle nějž neudělala nic špatného.

Mimo závodní dráhu jsou přátelé, ale během závodů formule 1 to jsou nesmiřitelní rivalové, což se projevilo i v neděli na Red Bull Ringu v rakouském Spielbergu, kde se oba jezdci utkali o přední příčky. Traťoví komisaři rozhodli, že za kolizi obou jezdců nese vinu především trojnásobný mistr světa Verstappen. Udělili mu proto desetisekundovou penalizaci a dva trestné body.

Nizozemský pilot, který se tím propadl z prvního na páté místo a má nyní po 11 závodech náskok 81 bodů před Norrisem, prohlásil, že trest je směšný. Podpořil ho i šéf týmu Red Bull Christian Horner. "On (Norris) se tam nezachoval správně, Maxi. Zoufale smolné, zvlášť tady, ale udělal jsi maximum," řekl do týmového rádia.

Zklamaný Norris, který odstoupil s defektem a poškozeným vozem, uvedl, že to bylo těžké skousnout a obvinil Verstappena z bezohledné jízdy. "Záleží na něm. Pokud řekne, že neudělal nic špatného, pak k němu ztratím respekt," reagoval Brit pro televizi Sky Sports na otázku, zda se jejich vztah změní.

Šéf McLarenu Andrea Stella naznačil, že Verstappenovo chování a pohyb při brzdění je důsledkem nedostatečného prosazování pravidel. "Pokud tyto věci poctivě neřešíte a přehlížíte, koledujete si o průšvih," uvedl Ital.

"A dnes se stal, protože v minulosti se to dost neřešilo, když došlo k obdobným soubojům s Lewisem (Hamiltonem v roce 2021). Chtělo to tvrdší trest. Máme tolik respektu k Red Bullu, tolik respektu k Maxovi. Tohle nemají zapotřebí. Je to způsob, jakým ohrožují svou pověst. Proč byste to dělali?" dodal Stella.

"Předpisy musí být vymáhány účinnějším způsobem, protože když je auto vyřazeno ze závodu v důsledku takové nehody, má být trest úměrný výsledku," myslí si šéf McLarenu.