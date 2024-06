Schumacher by mohl dostat další šanci ve formuli 1. Nahradí Ocona v Alpinu?

Mick Schumacher by mohl v nové sezoně usednout do kokpitu stáje Alpine.

Mick Schumacher (25) sní o návratu do formule 1 už od roku 2022, kdy ho tým Haas nahradil zkušenějším německým závodníkem Nicem Hülkenbergem (36). Teď to vypadá, že by ke comebacku skutečně mohlo dojít, ve stáji Alpine se totiž v zimě jedno místo uvolní...

K úspěšnému návratu do formule 1 bude Schumacher potřebovat trpělivost a porci štěstí. "Musím doufat, že mi bude nakloněné a nakonec místo získám," řekl Schumacher.

Během procesu hledání nového jezdce se může mnoho věcí pokazit, ale jeden poměrně důležitý faktor nyní hraje ve prospěch pětadvacetiletého Němce. V zimě se totiž uvolní místo v týmu Alpine, který opustí francouzský závodník Esteban Ocon. To pro Schumachera může být výhodou, jelikož francouzská stáj už je v součastnosti jeho zaměstnavatelem.

Rodák ze švýcarského Genolieru od letošní sezony sbírá u Francouzů nové zkušenosti a působí v mistrovství světa vytrvalostních aut (WEC). A je úspěšný. "Je rychlý," pochválil ho nedávno Bruno Famin pro Sky. Názor dvaašedesátiletého viceprezidenta je velmi důležitý, jelikož je to právě on, kdo má na starost WEC a F1.

"Velký dojem na mě dělá také jeho týmový duch, od prvního dne přizpůsobil své myšlení dlouhým tratím. Byla by chyba s ním v příští sezoně nespolupracovat," uvedl Famin, který chválil především Schumacherovy vyrovnané výkony.

Formuli sice bývalý jezdec Haasu teď pravidelně neřídí, přesto ze cviku nevypadl. Většinou trénuje na simulátorech, ale zároveň je i náhradním jezdcem v týmu Mercedes. Tento týden dokonce vyjel na trať, v Barceloně absolvoval testy.

V paddocku se při závodech obvykle objevuje, ale příští víkend na Velké ceně Kanady bude chybět. Důvodem jeho absence je blížící se vrchol sezony ve WEC – 24 hodin Le Mans (15. až 16. června), který Schumacher pojede vůbec poprvé v kariéře.

Alpine se v závodech hyperautomobilů WEC zatím trápí, ale Schumacher si ve srovnání se svými zkušenými týmovými kolegy vede pozoruhodně dobře. V aktuálním ročníku byl několikrát nejrychlejším jezdcem stáje a dařilo se mu podávat spolehlivé výkony jak na suchých, tak na mokrých tratích.

Každé kolo je pro něj velmi důležité, cíl závodu je totiž vždy stejný. "Mým snem je jezdit ve formuli 1, vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude," prozradil Mick.