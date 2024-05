Triumf v Monaku jako odrazový můstek? Leclerc udělal krok vpřed, věří šéf Ferrari Vasseur

Podle šéfa týmu Freda Vasseura (56) Ferrari očekává, že Charles Leclerc (26) udělá v kariéře výrazný krok vpřed. Monačan dokázal na domácím okruhu získat vysněný triumf a naplnil tak italskou stáj sebedůvěrou.

Italský tým vyhrál dva z dosavadních osmi závodů letošní sezony Formule 1, přičemž Leclerc a Sainz se o vítězství podělili. Úřadující šampion Max Verstappen z Red Bullu má na kontě pět prvenství, Lando Norris z McLarenu jedno. "Myslím, že to bylo důležité," řekl Vasseur novinářům po nedělním triumfu.

"Celé roky měl na svých bedrech jakousi tíhu vítězství v Monaku, někdy se dopustil malých chyb jako v F2, někdy měl smůlu... Myslím, že díky sebevědomí a přístupu, který měl na všech ostatních závodech, udělá Charles krok vpřed," dodal Vasseur.

Vasseur se domnívá, že o titul budou ve zbytku roku bojovat minimálně tři stáje: "Myslím, že Mercedes není tak daleko. Máme tři týmy schopné bojovat o pole position a vítězství. Je to vzrušující a doufám, že to tak zůstane až do konce sezony."

Leclerc si v Monaku vybojoval pole position a ukončil Verstappenovu rekordní sérii osmi kvalifikačních vítězství v řadě. Trojnásobný šampion měl na úzké a hrbolaté trati se svým vozem velké problémy. Vasseur uvedl, že by Red Bullu, Ferrari a McLarenu mohly zbývající okruhy sednout a jejich jezdci budou muset využít své příležitosti.

"Minulý rok jsme ztratili příliš mnoho bodů, letos jsme udělali obrovský pokrok a to i na této trati. Jsme mnohem sebevědomější a budeme až do konce roku, ale boj je těsný," řekl Francouz.

Red Bull v loňské nejdominantnější sezoně vyhrál všechny závody kromě jednoho a Verstappen získal 19 z 22 mistrovských titulů. Nizozemský jezdec je však v současnosti pod značným tlakem soupeřů.

"Jakmile jste na pozici vítěze, věnujete větší pozornost detailům, takže nastává jakýsi efekt sněhové koule. Je to součást zlepšení za posledních šest nebo sedm měsíců. Musíme takhle pokračovat," dodal muž, který převzal otěže v Maranellu v lednu 2023.