Silverstone oslavuje domácího vítěze, veterán Hamilton zvítězil po třech letech

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton (39) z Mercedesu vyhrál domácí Velkou cenu Británie formule 1 a ukončil tříleté čekání na vítězství. Na druhém místě skončil úřadující šampion Max Verstappen (26) z Red Bullu, třetí byl Lando Norris (24) z McLarenu.

"Bylo to těžké období, ale důležité je jít pořád dál a bojovat. Samozřejmě že byly dny, kdy jsem si říkal, jestli ještě někdy vyhraju. Ale měl jsem kolem skvělý tým a lidi. Když jsem viděl jejich práci a úsilí, tak mi to dodalo sílu," řekl Hamilton v televizním rozhovoru.

Hamilton na okruhu v Silverstonu triumfoval podeváté a stanovil tak nový rekord v počtu vítězství na jedné trati. Dosud se o maximum dělil s legendárním německým pilotem Michaelem Schumacherem.

"Tohle tady byl můj poslední závod s Mercedesem, o to víc jsem chtěl vyhrát. Protože celý tým miluju a vážím si práce, kterou za všechny ty roky odvedli. Budu jim za to do konce života vděčný," přidal Hamilton po celkově 104. triumfu v kariéře.

Verstappen si díky druhé příčce upevnil vedení v čele průběžného pořadí mistrovství světa a udělal další krok ke čtvrtému titulu za sebou. Před druhým Norrisem má nizozemský pilot náskok 84 bodů. Hamiltonovi patří desátá příčka.

Hamilton odstartoval z druhého místa a poprvé se do čela dostal v 18. kole, když už za deště předjel týmového kolegu a vítěze kvalifikace George Russella. Vzápětí však oba jezdci Mercedesu na mokré trati chybovali a postupně se před ně dostali Norris a Oscar Piastri z McLarenu.

Déšť postupně ustal, ale v 27. kole se vrátil a zatímco McLaren se špatně načasovanými zastávkami v boxech připravil o šanci na vítězství, Hamilton přezul rychle a včas a v 39. kole se vrátil před Norrise na první příčku.

"Lewis si zaslouží gratulaci, v klíčových chvílích udělal lepší rozhodnutí," řekl Norris. "Mám sice z výsledku radost, ale několikrát jsem se špatně rozhodl a je to jen moje chyba. Poučíme se z toho a třeba nám to tady vyjde za rok," řekl Norris.

V tu chvíli už na trati nebyl druhý pilot Mercedesu Russell, který musel odstoupit kvůli problémům s hydraulikou. Šestadvacetiletý britský pilot tak přišel o šanci navázat na týden staré vítězství z Velké ceny Rakouska.

Norris o druhé místo přišel v 48. kole, kdy ho bez problémů předjel Verstappen a zahájil stíhací jízdu za Hamiltonem. Britský veterán si ale náskok ve zbývajících čtyřech kolech pohlídal a nakonec zvítězil o 1,5 sekundy.

Výsledky VC Velké Británie