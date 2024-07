Red Bull už nemá nejrychlejší vůz v soutěži, prohlásil Verstappen po Velké ceně Belgie

Trojnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen (26) se po Velké ceně Belgie vyjádřil k výkonům svého týmu i vozu. Nizozemec skončil čtvrtý poté, co kvůli penalizaci startoval z 11. místa. V bodování mistrovství světa je na průběžném prvním místě s náskokem 78 bodů na rivala Landa Norrise (24) z McLarenu.

"Nebyli jsme vzhledem k vozům kolem nás dostatečně rychlí a uvízli jsme ve vláčku DRS. Nicméně si myslím, že jsme jako tým dosáhli nejlepšího možného výsledku," líčil Verstappen.

Nizozemský jezdec byl rád, že udělal další krok směrem k vítěsztví v šampionátu. Z jeho slov ale bylo patrné, že si uvědomuje, že už není nejdominantnějším jezdcem ve startovním poli. "Když startujete první, s tempem, které jsme měli, bojujete o vítězství. Ale pokud startujete tak daleko vzadu, není to možné," podotkl.

"Penalizace motoru jsou mimo moji kontrolu. V Zandvoortu žádné penalizace nebudou, takže se můžeme těšit na normální závod. A jakmile startujete z TOP 5, všechno je jinak. Je pravda, že z hlediska výkonu musíme něco zlepšit," uvědomoval si jezdec Red Bullu.

Pak ale překvapil "palbou" do vlastních řad. "Red Bull teď pravděpodobně není nejrychlejším vozem v soutěži. Musíme omezit škody a to jsme v posledních několika závodech dělali. Doufám, že se nám podaří najít vyšší výkon, protože by nám to výrazně usnadnilo situaci,“ dodal.