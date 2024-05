Otázky před F1 v Miami: Počet bodů, celebrity, Mercedes i jak moc modré bude Ferrari?

Formule 1 míří do USA a při Velké ceně Miami se čekají velké věci. Nepůjde jen o sport, i když pole jezdců jistě bude chtít utlumit suverenitu Maxe Verstappena (26). Šestý závod sezony by měl být i jednou velkou party celebrit a částečně i "modrého" Ferrari.

O kolik se jede bodů?

Je teprve začátek května, ale Miami bude hostit už šestý závod sezony. Stejně jako nedávno v Číně je na programu i sprint, který startuje v sobotu v 18 hodin. Hlavní závod pak začne v neděli ve 22 hodin. Nebude se tedy rozdělovat jen tradičních 101 bodů za hlavní závod (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1) a jeden další bonusový bod za nejrychlejší kolo, ale i dalších 36 bodů za sprintové klání, ve kterém si připíše body osm nejlepších (8-7-6-5-4-3-2-1).

Trasa závodu vede okolo osmdesátitisícové arény Hard Rock Stadium, kde má sídlo slavný klubu NFL Miami Dolphins. Na tamním okruhu se pojede teprve potřetí a zatím pokaždé (v letech 2022 i 2023) triumfoval Verstappen.

Jaké hvězdy dorazí?

Američané moc dobře vědí, jak se předvést. Na Floridě se tak vedle závodu odehraje spousta večírků či koncertů a v paddocku se objeví hvězdy jako Tom Brady, Tom Cruise či David Beckham. Před dvěma lety navšítívila závod i bývalá první dáma USA Michelle Obamová. Květnové počasí i stále později zapadající slunce slibují v barvitých kulisách velkou show.

Miami nabízí od každého trochu. Osobitou Miami Beach ve stylu Art Deco, nespočet barů a restaurací na Ocean Drive, latinskoamerickou atmosféru v centru města, tropické klima i velké pláže. Formule 1 tu nebude pouhým závodem, ale hlavně velkou party.

Zastaví někdo Verstappena?

Už bylo řečeno, že Verstappen vyhrál v Miami první dva závody a i letos je favoritem. Pokud letos nizozemský pilot red Bullu proťal cílovou čáru, tak neprohrál. Přesto má na čele průběžného pořadí mistrovství světa náskok "jen" 25 bodů. To proto, že v Austrálii byl kvůli problémům s brzdami nucen odstoupit.

Nicméně ve středu vyšlo najevo, že na začátku roku 2025 opustí tým technický ředitel Adrian Newey a prý to není jen kvůli pozdvižení okolo šéfa týmu Christiana Hornera. Několik expertů to vidí jako konec dominance Red Bullu a Verstappenův odchod ze stáje se zdá stále více pravděpodobnější.

Co znamená Hülkenbergův tah?

Nejde však jen o Red Bull a jeho divoké období, přestupy se čekají i jinde. Minulý týden vešlo ve známost, že Nico Hülkenberg v příští sezoně přestoupí z Haasu do Sauberu, kde na něj čeká víceletý kontrakt. Vzhledem k tomu, že v roce 2026 pak tradiční tým převezme pod svá křídla Audi, bude sedět v německém závodním voze německý pilot. Hülkenbergova změna kurzu má dopad na trh jezdců jako celek a otevírá možnosti pro další přestupy.

Místa pro další sezonu nehledají jen Valtteri Bottas nebo Guanyu Zhou, volný bude po přesunu Lewise Hamiltona do Ferrari zřejmě i Carlos Sainz.

Nico Hülkenberg přestoupí do týmu Sauber/Audi. Profimedia

Piloti italské stáje Charles Leclerc a Sainz obléknou v Miami modré kombinézy korespondující s barvou jejich nového partnera. Modrý akcent dostanou i závodní vozy. I když to původně vypadalo na velký šok s modrým provedením jindy křiklavě červených monopostů, nakonec designéři příliš velkou odvahu na změnu neměli.

Modrou barvu tak najdete jen na částech křídel, krytu motoru, zpětných zrcátkách, startovních číslech a na ráfcích. I tak se fanoušci Scuderie zrovna neradují. Ferrari sáhlo k novince po uzavření velké sponzorské smlouvy s americkým technologickým gigantem HP.

Bude mít Mercedes větší výkon?

Stříbrné šípy v probíhající sezoně zatím nepřipomínají kdysi suverénní a sebevědomou stáj. Vůz s označením W15 je spíš náladový, Mercedes ale doufá, že v Miami by mohla přijít změna. "Očekávám naše první malé vylepšení sezony," oznámil šéf stáje Toto Wolff.

"Víme, že potřebujeme více výkonu," dodal. Pokud se to podaří, chtěli by George Russell a Hamilton zaútočit na pódium. Už minule v Číně právě Hamilton skončil ve sprintu druhý, jenže daleko cennější by bylo předvést podobný výsledek ve velkém závodě.