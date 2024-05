Bartůňková je suspendována, jedna z největších mladých nadějí měla pozitivní dopingový test

Nikola Bartůňková (18) je od poloviny dubna suspendována a nemůže startovat na žádných oficiálních mezinárodních turnajích pořádaných ITF či WTA. Česká teenagerka, která se loni probojovala do finále juniorky ve slavném Wimbledonu, měla pozitivní dopingový test na látku trimetazidin.

Bartůňková byla kontrolována dopingovými komisaři na akcích ITF W50 ve slovenské Trnavě v únoru a na W75 ve slovinském Mariboru v březnu. Oba testy ukázaly přítomnost látky trimetazidin.

Ta patří mezi zakázané látky klasifikované jako hormonální a metabolické modulátory. Trimetazidin se v mnoha zemích používá pro léčbu anginy pectoris. Údajně má pomáhat k lepší fyzické výdrži.

"Sami nevíme, snažíme se pátrat a vyšetřovat, k čemu mohlo dojít. Nikola brzy vydá prohlášení," sdělil Livesport Zprávám otec mladé české tenistky Pavel Bartůněk.

"Oba únorové a březnové vzorky byly rozdělené na A a B, přičemž následná analýza zjistila, že vzorky A obsahovaly trimetazidin, který je podle tenisového antidopingového programu zakázaný a řadí se do kategorie hormonálních a metabolických modulátorů," uvedla agentura ve zprávě. "Analýza vzorku B potvrdila nálezy ve vzorcích A," doplnila ITIA.

Loňská finalistka wimbledonské juniorky má zákaz činnosti od 16. dubna a nemůže startovat na žádných oficiálních mezinárodních turnajích pořádaných ITF či WTA. Poslední soutěžní zápas odehrála v polovině dubna na antukové akci ve Švýcarsku a vypadla hned v prvním kole s outsiderkou Francescou Curmiovou z Malty.

Jsem naprosto v šoku, vyjádřila se Bartůňková

"Jsem touto situací naprosto šokována. Cítím se nevinná, nikdy jsem vědomě nekonzumovala žádnou zakázanou látku a vždy jsem věnovala spolu s mým týmem maximální pozornost tomu, co se dostane do mého těla. Nyní prověřujeme všechny možnosti, jak se zakázaná látka mohla do mého těla dostat, a uděláme vše pro to, aby bylo dočasné pozastavení co nejdříve zrušeno. Věřím, že se co nejdříve celá záležitost vysvětlí. V tuto chvíli se s ohledem na probíhající vyšetřování k této záležitosti nebudu dále vyjadřovat."

Bartůňková loni prožila nejúspěšnější sezonu své kariéry. Osmnáctiletá Češka získala své první trofeje na profesionální tour, když třikrát triumfovala na antukových podnicích W25. Letos v dubnu krátce před suspendací vylepšila své žebříčkové maximum na 226. místo.

Za doping bylo dosud potrestáno pět českých tenistů. Karel Nováček, Petr Korda a Bohdan Ulihrach, jemuž byl trest později zrušen, Ivo Minář a naposledy v roce 2013 Barbora Strýcová.