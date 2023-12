Livesport Daily #155: Proč je baseballista Ohtani nejdražší sportovec světa, vysvětluje Jiří Kalemba

Šohej Ohtani (29) – jméno, které asi většina českých sportovních fanoušků mockrát v životě neslyšela. Teď je ale čas, abychom se ho naučili. Právě tenhle japonský baseballista totiž před pár dny uzavřel smlouvu s LA Dodgers. Ta mu během 10 let vynese 700 milionů dolarů, v přepočtu necelých 16 miliard korun, a dělá z něj tedy nejlépe placeného sportovce historie. O podrobnostech rekordního kontraktu i o tom, proč je Ohtani jedinečný, jsme si v podcastu Livesport Daily povídali se sportovním novinářem, moderátorem a odborníkem na americké sporty Jiřím Kalembou.

"Ten hráč je prostě mimořádný. Když bychom to vzali fotbalově, tak je to něco jako Messi a Neuer dohromady," připodobňuje Jiří Kalemba nevšední Ohtaniho schopnosti fotbalovým srovnáním. "Ty věci, které ten borec umí, jsou v současném pojetí baseballu dvě různé specializace. Je to skvělý nadhazovač a je zároveň skvělý na pálce. Takže kdo jiný by si vlastně takové peníze měl zasloužit," říká Kalemba.

"A pak se samozřejmě musí najít tým, který si takovou raketu může dovolit. Vzhledem k tomu, jak se ten kontrakt nastavil, a i k tomu, že baseball narozdíl od dalších sportů v Americe nemá platové stropy, tak se mohlo něco takového stát. LA Dodgers si teď navíc můžou dovolit kupovat další hráče. Je to mimořádná situace u mimořádného talentu, možná už takového sportovce v našich životech nezažijeme," dodává Kalemba.

