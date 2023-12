Livesport Daily #154: Jaký smysl má anketa Sportovec roku, vysvětluje Michal Osoba

V pražském hotelu Hilton se večer odtajní jméno vítěze tradiční ankety Sportovec roku, která se vyhlašuje už od roku 1959. V posledních letech se ale množí hlasy, že postrádá objektivitu a že porovnávání výkonů v jednotlivých sportech a míchání individuálních a kolektivních sportů je prakticky nemožné. Kdo o vítězi ankety rozhoduje? Jaký je její význam a proč je pro společnost důležitá? A kdo letošní ročník vyhraje? To jsme probrali se sportovním redaktorem deníku Právo, webu Sport.cz a členem výboru Klubu sportovních novinářů Michalem Osobou.

V letošním finálové desítce nejlepších sportovců Česka figurují hned čtyři tenistky, ale také například lukostřelkyně Marie Horáčková, beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nebo třeba hokejista David Pastrňák. Naopak do výběru se nevešel třeba kapitán fotbalové reprezentace a opora West Hamu Tomáš Souček.

"Je tam hned několik mistrů světa, všechno to jsou skvělé úspěchy. Ale pro mě osobně nad nimi ční vítězství ve Wimbledonu, protože v tenise je to to nejvíc, co může hráč dokázat. Zohledňuji i světovou konkurenci, popularitu sportu a tenhle úspěch je pro mě největší, proto jsem volil na první příčku Markétu Vondroušovou," říká novinář Michal Osoba.

