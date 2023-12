Livesport Daily #153: S prioritami vedení FAČR se neztotožňujeme, říkají zástupci F-evoluce

F-evoluce, neboli Fotbalová evoluce, vznikla v roce 2020 s jasným cílem – dát dohromady některé význačné osobnosti českého fotbalu a proměnit způsob, jakým tento sport v Česku funguje. Do voleb o předsedu svazu vyslala F-evoluce Vladimíra Šmicera, ten ale nakonec těsně před koncem svou kandidaturu vzdal a F-evoluce podpořila Petra Fouska. S nadějí, že toužené změny přijdou i tak. Jenže po volbách se všechno změnilo, tedy alespoň ve vztahu Petra Fouska a lidí z F-evoluce. Je dnes Fotbalová evoluce stále aktivní? Povedlo se jí v českém fotbale něco změnit, anebo si ji zkušení šíbři povodili jako naivního dorostence? O tom je dnešní epizoda podcastu Livesport Daily, výjimečně se dvěma hosty, představiteli hnutí F-evoluce. Trenérem a pedagogem Antonínem Barákem starším a členem Sportovní rady FAČR Ondřejem Lípou.

"F-evoluce pořád funguje, pracujeme, rozhodně to není hnutí, které by skončilo. Spousta našich lidí je aktivních v jednotlivých komisích a orgánech, které pomáhají FAČR. Jsou to velmi kvalitní lidi. Ale samozřejmě vnímáme, že ta změna, jak jsme ji chtěli my, se určitě nepovedla. Je tam velký rozdíl mezi prioritami, jak jsme je vnímali my, a prioritami, jak je vnímá současné vedení. A my se s tím určitě neztotožňujeme," říká na úvod dnešního podcastu předseda F-evoluce Lípa.

"Do F-evoluce jsem vcházel s tím, že se dá zlepšit hodně věcí," vysvětluje Barák. "Věřil jsem, že se do fotbalového hnutí povede přivést mnohem silnější partnery, kteří s tím pomůžou. Ale doba ukázala, že český fotbal tak velkou důvěryhodnost stále nemá. Ze sponzorů se povedlo přivést málokoho. Z fotbalového prostředí je cítit jedovatost, toxicita, která vám časem bere energii," dodává Barák, který se v českém fotbale jako trenér pohybuje dlouhé roky.

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Proč se F-evoluci nepodařilo prosadit změny v českém fotbale?

Jak se staví k účasti svého člena a člena Výkonného výboru FAČR Tomáše Neumanna na akci v klubu Belmondo?

Naslouchá vedení FAČR své Sportovní radě?

