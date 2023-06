Po 11 letech byla v MLB k vidění "perfect game", postaral se o ní Domingo Germán

Zámořská baseballová liga MLB byla po jedenácti letech svědkem takzvané "perfect game". O vzácný zápis se postaral nadhazovač New York Yankees Domingo Germán (30), který při drtivém vítězství 11:0 v Oaklandu nepustil i s pomocí několika skvělých zákroků spoluhráčů v poli ani jednoho pálkaře soupeřova týmu na první metu. Zkušený baseballista to dokázal jako první Dominikánec v historii ligy.

V téměř stopadesátiletých dějinách soutěže a po více než 235.000 utkáních to byl teprve 24. "dokonalý zápas". Naposledy jej předvedl v srpnu 2012 venezuelský nadhazovač Félix Hernández ze Seattlu. V klubové historii Yankees je Germán čtvrtým hráčem, kterému se to podařilo, a prvním od roku 1999, kdy to dokázal David Cone.

"Je to fantazie, když si uvědomíte, že je to v baseballu něco jedinečného. Moc lidí příležitost odházet perfect game nemělo, a že jsem to v kariéře dokázal, to si budu navždy pamatovat," řekl Germán prostřednictvím tlumočníka televizi YES Network. "Poslední směna byla úplně jiná. Cítil jsem tlak jako nikdy dřív. Snažil jsem se představovat, co udělám, ale nechtěl jsem chybovat. Toho tlaku bylo strašně moc, přesto to dopadlo," radoval se.