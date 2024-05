Pastrňák na MS? Ve hře jsou čtyři varianty, postup Bostonu přes Floridu naděje ničí

Když v noci na neděli David Pastrňák (27) rozhodl v prodloužení sedmý zápas série play off NHL mezi Bostonem a Torontem, výrazně oddálil svůj možný návrat do vlasti. Spolu s tím se dost možná změnila i strategie skládání nominace trenéra české reprezentace Radima Rulíka (58), který před blížícím se šampionátem v Praze a Ostravě opakovaně tvrdil, že bostonské "88" drží ve výběru místo. Je však pravděpodobné, že se myšlení realizačního týmu nezměnilo a jedna pozice na soupisce národního týmu zůstane neobsazená...

V takovém případě je ve hře hned několik variant, které "přihrají" Pastrňáka na domácí mistrovství světa. Nutno podotknout, že jakýkoliv postup Bostonu přes Floridu do semifinálových bojů o Stanley Cup naděje na přílet hvězdné posily hasí...

Varianta 0:4

Datum: 12. května

Na MS: Po zápasech s Finskem, Norskem a Švýcarskem (13. května)

Pro většinu českých fanoušků ta nejlepší varianta. Boston by musel ve čtvrtfinále play off NHL vyhořet a ani jednou Floridu neporazit. Pastrňák by pak byl pro reprezentaci volný, pokud by vše běželo hladce, už na čtvrté či páté utkání ve skupině.

Nejbližší program Bostonu. Livesport

Varianta 1:4

Datum: 14. května

Na MS: Po zápasech s Finskem, Norskem, Švýcarskem a Dánskem (15. května)

Další ze schůdných variant, která Pastrňáka "přihrála" do Kodaně v roce 2018 (tehdy i s Davidem Krejčím), počítá s pěti zápasy. Bruins by svého přemožitele z loňského prvního kola play off mohli jednou porazit, v ostatních čtyřech duelech by ale museli padnout. Pro Floridu by to nebylo v aktuálním play off nic nového – 4:1 na zápasy totiž vyřídila Tampu Bay.

Varianta 2:4

Datum: 17. května

Na MS: Po zápasech s Finskem, Norskem, Švýcarskem, Dánskem, Rakouskem a Velkou Británií (18. května)

Varianta se šesti zápasy ze zámoří už je poměrně hraniční. Pastrňák by dorazil na šampionát těsně před utkáním s Kanadou a rychle by se musel přeorientovat na evropské kluziště. Před potenciálním čtvrtfinále by měl minimální prostor na adaptaci.

Nejbližší program národního týmu. Livesport

Varianta 3:4

Datum: 19. května

Na MS: Po základní skupině (poslední zápas před play off Česko – Kanada je na programu 21. května)

Sedm bitev mezi Bruins a Panthers staví Pastrňákův přílet do Prahy už jen do teoretické roviny. Havířovský rodák by dorazil nejdříve na vyřazovací boje a musel by takřka ihned chytnout tempo krátkého turnaje, přizpůsobit se stylu hry i novému prostředí a evropskému kluzišti. To vše by bylo po dlouhém cestování velmi složité. Ale pořád jde o nejlepšího českého hokejistu současnosti...