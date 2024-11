Bohačík chválil mladé spoluhráče a nabádal k opatrnosti: V Nizozemsku to bude daleko těžší

Čeští basketbalisté ve druhém poločase zlomili odpor Nizozemců a po jednoznačné výhře v Pardubicích 96:74 mohou už v neděli v Haagu dosáhnout v kvalifikační skupině F na jedno ze tří postupových míst na mistrovství Evropy. Křídelník Jaromír Bohačík (32) k úspěchu přispěl 18 body, čtyři doskoky a třemi asistencemi. Vlastní statistiky ale rozšiřoval hlavně díky podařenému týmovému výkonu, řekl na pozápasové tiskové konferenci.

"Většinou když já dávám body, tak to vyplyne z toho, že tým hraje kolektivně. Nemyslím si, že bych byl hráč, který se nějak tlačí do skórování, že by chtěl všechno urvat. Většina mých bodů vznikla z mezihry nebo z toho, že na mě někdo vyhodil balon. Body vyplynuly z herního projevu celého týmu," uvedl Bohačík.

Vysoké výhry si váží. "Dá se říct jako každé výhry. Jak říkal i trenér (Ocampo) po zápase v šatně, tohle trošku připomíná play off. Jedeme teď do Nizozemska, takže to bude trošku specifické. Trenéři uvidí dnešní zápas, takže přípravy budou úplně jiné, než byly doteď. Cenná výhra, ale je třeba zůstat na zemi, protože v Nizozemsku to bude daleko těžší zápas," prohlásil dvaatřicetiletý rodák z Ostravy.

Statistiky utkání. Livesport

Český tým musel zvládnout zápas i bez opor Barcelony Tomáše Satoranského a Jana Veselého, které čeká v pátek duel Evropské ligy v Mnichově. "Samozřejmě je to úplně jiný tým bez těchto dvou a bez Patrika Audy, kterého jsme už strašně dlouho neviděli. Hráči mají jiné role, než kdybychom byli kompletní. Myslím si, že nejtěžší na těchto (reprezentačních) oknech je to, že jsme měli vlastně tři opravdové tréninky, takže trenér má opravdu těžkou situaci poskládat to nějak dohromady a musí vždycky pracovat s tím, kdo může přijet," konstatoval Bohačík.

Byl rád, že se prosadili mladší hráči jako Richard Bálint a Vojtěch Sýkora. "Myslím si, že jsme dneska odehráli fakt dobrý, kolektivní výkon a samozřejmě podpořený těmi individuálními. Ríša Bálint byl dneska výborný, i Syky na rozehrávce. Dneska to byl super kolektivní výkon s tím, že každý trošku převzal roli za hráče, kteří tu nebyli," řekl Bohačík.

Nizozemci drželi krok v prvním poločase, v němž měli osm úspěšných trojkových pokusů ze třinácti. "Je to spíš tím, co říkal trenér, že naše obrana nebyla úplně optimální. Asi měli ze začátku zápasu vysoké procento, ale to se prostě stává, když nebráníte tak, jak byste měli. Budu opakovat, čas na přípravu je velmi krátký a konkrétně obrana chce docela dost času, aby si to sedlo. Takže se dalo očekávat, že začátek nebude úplně optimální jak z jedné, tak z druhé strany. Troufnu si říct, že potom jsme trošku přitvrdili a obrana nakonec byla tím rozhodujícím faktorem," uvedl Bohačík.

V zápase potvrdil formu z Nymburka, kterému se v této sezoně nedaří a v Lize mistrů drží neporazitelnost. "Samozřejmě teď v Nymburce zažíváme docela povedené období a v takové situaci je všechno jednoduší. Líp se vám vstává, líp se regeneruje, takže určitě pomáhá, pokud se vám daří na klubové úrovni," pochvaloval si Bohačík.

Jemu samotnému pomohla letní operace achilovky. "Je to trošku lepší hrát bez bolesti. Kdybych to býval věděl, tak si ji nechám spravit asi trošku dřív. Nicméně jsme strašně rád, že jsem se toho zbavil, a musím zaklepat, že achilovka drží a nevím o ní od té doby," dodal.