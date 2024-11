Bostonu zařídil výhru v prodloužení trojkou Tatum, Lakers vyhráli v NBA popáté za sebou

Basketbalisté Bostonu zvítězili v sobotu v NBA doma nad Torontem 126:123 po prodloužení díky těžké trojce Jaysona Tatuma přes obránce v poslední sekundě. Obhájci titulu tak v souboji s aktuálně nejhorším týmem soutěže zabránili velkému překvapení. Uspěli také Los Angeles Lakers, když jim výhru 104:99 trojkami v závěru zařídil nejlepší střelec historie soutěže LeBron James.

Bostonu chyběli dva hráči ze základní sestavy Kristaps Porzingis a Jrue Holiday a bez nich se s Torontem překvapivě trápil. Problémy měli Celtics zejména pod košem, kde inkasovali 78 bodů. Dařilo se pžedevším rakouskému pivotovi Raptors Jakobu Pöltlovi, který si 35 body vylepšil své kariérní maximum a přidal 12 doskoků. RJ Barrett měl triple double za 25 bodů, 10 doskoků a 15 asistencí.

Právě Barrett poslal Toronto minutu před koncem normální hrací doby do vedení košem s faulem, ale neproměnil následný trestný hod. Díky tomu mohli Celtis srovnat po nájezdu Neemiase Quety, jenž poslal zápas do prodloužení. V něm dal dvě důležité trojky za domácí Jaylen Brown, autor 27 bodů, ale Barrett opět srovnal. Poslední útok měl Boston, Tatum dlouho vymýšlel, co provede, nakonec vystřelil s klaksonem dlouhou trojku a trefil se přesně. V zápase nasbíral 24 bodů, 11 doskoků a 9 asistencí. Boston si celkově pomohl 21 trojkami.

"Nevymýšleli jsme nic speciálního, hráli jsme naší obvyklou akci, která měla více možností. Hlavní bylo dostat obranu do statické pozice. A Jayson to vyřešil skvělou střelou," pochválil svou hvězdu trenér Bostonu Joe Mazzulla.

Lakers vyhráli popáté za sebou. Dlouho se v zápase s New Orleans opírali o Anthonyho Davise, který 31 body potvrdil roli druhého nejlepšího střelce soutěže, a také nováčka Daltona Knechta. Ten nastřílel 27 bodů včetně pěti trojek a hezkého dunku a svým osobním rekordem ukázal, proč byl elitním střelcem v NCAA.

Jenže oslabení Pelicans neskládali zbraně a i díky 32 bodům Brandona Ingrama draftovaného do NBA právě Lakers ještě dvě minuty před koncem vedli 97:95. Koncovku si však vzal na starost James a dvěma trojkami rozhodl o výhře Lakers. V poslední čtvrtině dal 11 ze svých 21 bodů.

Charlotte rozhodlo o těsné výhře nad Milwaukee 115:114 sedm sekund před koncem, kdy LaMelo Ball proměnil oba trestné hody. Právě Ball byl většinu zápasu dobře bráněný, ale v poslední čtvrtině zaznamenal 15 ze svých 26 bodů. Milwaukee nepomohl ani další triple double od Giannise Antetokounmpa za 22 bodů, 15 doskoků a 12 asistencí.

Další skvělý výkon předvedl De'Aaron Fox, jenž den po šedesátibodovém představení proti Minnesotě zařídil 49 body Sacramentu výhru 121:117 nad Utahem.

