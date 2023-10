Basketbalistky USK Praha vyhrály v Salamance 64:53 a vedou skupinu Euroligy

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zvítězily ve 4. kole Evropské ligy ve španělské Salamance na hřišti týmu Perfumerias Avenida 64:53 a dostaly se díky lepšímu skóre do čela skupiny B. Nejlepší střelkyní českých mistryň byla australská podkošová hráčka Ezi Magbegorová s 16 body. Dalších 14 bodů a osm doskoků přidala její spoluhráčka María Condeová. Domácímu týmu nepomohlo ani 16 bodů Siky Konéové.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové si připsaly v Eurolize třetí vítězství ze čtyř zápasů a druhé za sebou. Na kontě mají sedm bodů stejně jako Mersin a Boloňa. Pražanky zvítězily na hřišti Salamanky po osmi letech a třech předchozích porážkách. Španělské vicemistryně prohrály druhý duel po sobě.

"Je to hodně cenné vítězství, protože v Salamance se hraje velmi těžko. Už jen to, že se začíná pozdě a celý den čekáte na zápas, je nepříjemné. Do toho je tu bouřlivé prostředí. I proto je Salamanca bašta neporazitelnosti," řekla ČTK Hejková.

Hráčky USK se musely dál obejít bez kapitánky Teji Oblakové a Valériane Ayayiové, které laborují se zraněním kotníku. Nově jim ale pomohla Němka Nyara Saballyová, jež se připojila po skončení sezony WNBA. Salamance chyběla nejlepší střelkyně Mariella Fasoulaová.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Domácí hráčky udávaly většinu první půle tempo, USK se ale vždy dařilo jejich nástup zachytit. Přestože Pražanky ve druhé čtvrtině prohrávaly už 28:35, díky devíti bodům v řadě vývoj otočily. Za španělský celek srovnala až v závěru poločasu Olcay Cakirová. Nejlepší střelkyní Salamanky byla tou dobou s 11 body Američanka Alexis Princeová, v dresu hostů měla stejný počet bodů Condeová.

Po přestávce ale basketbalistky USK výrazně zpevnily obranu a po trojkách Vyoralové, Magbegorové a Voráčkové utekly poprvé do devítibodového vedení 50:41. Stejný náskok měly v průběhu třetí čtvrtiny ještě dvakrát.

"I v první půli jsme hrály slušnou defenzivu, akorát tam byly nějaké chyby. Na ty jsme hráčky v poločase upozornili a oceňuji na týmu, že ve druhé části tam už nebyly. Ukázalo se, že příchod dalších hráček, větší rotace a změna způsobu hry nám přinesla úspěch," uvedla Hejková.

Tabulka skupiny B. Livesport

Salamanca se sice přiblížila na rozdíl šesti bodů, více už ale nezvládla. Pražanky se opíraly i v závěrečné části o defenzivu a nepustily domácí k závěrečnému tlaku. V poslední desetiminutovce povolily soupeřkám jen čtyři body. Nejlepší střelkyně USK Magbegorová se vedle 16 bodů blýskla i šesti bloky.

"Šest bloků Magbegorové je fantastických. Navíc také podoskakovala střely, které byly nepřesné. Nepřesné ale byly proto, že jejich hráčky byly pod tlakem," podotkla Hejková.

České šampionky tak úspěšně zakončily šňůru tří venkovních zápasů v Eurolize a navázaly na týden staré vítězství z Györu. Příští týden přivítají na domácí palubovce francouzský tým Villeneuve.

"Určitě se bude po takovémto vítězství hrát lépe. Mrzí nás ale, že poté bude reprezentační přestávka. Potřebovali bychom v tomto složení co nejvíce hrát. Ještě to chvíli potrvá, než se tým sehraje. Vypadá to ale, že jde vše dobrým směrem," dodala Hejková.

