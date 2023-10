Nymburk i podruhé v Evropském poháru FIBA uspěl, doma převědčivě porazil Mornar Bar

Nymburk porazil doma ve 2. kole Evropského poháru FIBA ve skupině D černohorský Mornar Bar 78:62 a navázal na úvodní vítězství v Istanbulu nad Bahcesehirem 89:88. Svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho za celý zápas nepustili soupeře ani jednou do vedení. Další zápas čeká Nymburk ve středu 1. listopadu opět doma proti ázerbájdžánskému celku Sabah Baku.

Double double zaznamenal v dresu vítězů Thomas Bell, který byl se 17 body nejlepším střelcem utkání a připsal si i 10 doskoků. Dvouciferný počet bodů dali za Nymburk také Jaromír Bohačík, Ondřej Sehnal (oba 14) a Spencer Svejcar (10). Za Mornar předvedl double double Makol Mawien, autor 10 bodů a 14 doskoků.

Nymburk se v úvodu ujal vedení 6:0 a nepustil soupeře ani jednou do náskoku. Ke konci první čtvrtiny vedl už o 11 bodů, ale Mornar ještě do jejího konce snížil na 18:23. Na začátku druhé části na to zareagovali Sukhmail Mathon a Bell, ale hosté se vzápětí přiblížili na 24:27.

Tabulka skupiny D. Livesport

Na snahu Nymburka o trhák v prvním poločase soupeř pokaždé odpověděl a držel se na kontakt za stavu 35:40. Třetí čtvrtinu už ale bronzový tým uplynulého ročníku české ligy zcela opanoval 23:12 a v závěrečné čtvrtině vedl už i o 22 bodů. Porážku černohorský celek, který na úvod uspěl doma proti Sabahu Baku po výsledku 80:75, zkorigoval.

Výsledky Evropského poháru FIBA