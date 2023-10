Hrubanův milník: Jako první hráč překonal v basketbalové Lize mistrů hranici 1000 bodů

Vojtěch Hruban se zapsal do dějin Ligy mistrů.

Reprezentační kapitán Vojtěch Hruban (34) nastílel jako první hráč v basketbalové Lize mistrů přes 1000 bodů. Historický milník pokořil ve středečním utkání 2. kola skupinové fáze, v němž pomohl pěti body Choletu ke kurióznímu vítězství nad VEF Riga 74:73.

Magickou hranici překonal Hruban přesně o bod. Předchozích 996 bodů v soutěži nasbíral v dresu Nymburka, jehož oporou byl do loňského roku, kdy odešel do týmu London Lions. Do Ligy mistrů se vrátil v tomto ročníku s Choletem, který uspěl začátkem října v kvalifikaci. V úvodním kole při porážce na hřišti Tenerife 75:95 vyšel střelecky naprázdno, tentokrát už tisícovku pokořil.

S francouzským týmem se Hruban dočkal i prvního vítězství v soutěži, ale po hodně zvláštním závěru. Po čtvrté čtvrtině svítilo na výsledkové tabuli skóre 74:74 a oba celky se začaly chystat na prodloužení, ale místo toho stolek časoměřičů začal zkoumat situaci ze čtvrté minuty poslední části.

V ní hostující Elijah Clarance házel dva trestné hody, ani jeden neproměnil, přesto se skóre chybně posunulo o jeden bod na 69:57. Po dlouhých debatách a navzdory protestům trenéra Rigy byl lotyšskému mužstvu jeden bod zpětně odečten a domácí se mohli radovat z premiérové výhry.

Výsledky Ligy mistrů