Basketbalistky jsou na předkvalifikaci MS v semifinále, Venezuelu deklasovaly. Čeká je Mexiko

České basketbalistky zakončily na turnaji předkvalifikace mistrovství světa základní část drtivým vítězstvím nad Venezuelou 86:49 a ovládly skupinu A se třemi výhrami. Po 12 bodech daly Gabriela Andělová, Tereza Vyoralová a Kateřina Zeithammerová, o bod méně měla Julia Reisingerová. V sobotním semifinále narazí svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové na domácí Mexiko. Postup do kvalifikace mistrovství světa v roce 2026 si zajistí pouze vítěz turnaje.

České basketbalistky v Mexiku nejprve porazily Mali 84:63 a ve druhém utkání zvítězily nad Jižní Koreou 76:63. Už před posledním zápasem ve skupině měly jistý postup poté, co v předchozím utkání vyhrál korejský tým nad Mali 87:63.

Duel proti Venezuele začal kvůli technickým potížím s půlhodinovým zpožděním. České hráčky však zdržení nijak nevyvedlo z míry a zápas začaly brzy kontrolovat. Pomohly jim k tomu i čtyři trojky v první čtvrtině poté, co oba pokusy z dálky proměnila Julie Pospíšilová a po jedné daly Reisingerová a Vyoralová.

"Aspoň jsme měly víc času na rozstřílení a padaly nám střely z dálky, takže v tom nevidím problém. Byly jsme trochu ztuhlé, ale zvládly jsme to rozběhat," řekla Zeithammerová na webu České basketbalové federace k posunutému začátku utkání.

Střely za tři body vycházely reprezentantkám i nadále, v zápase jich proměnily celkem 14. Čtyři trojky daly shodně Vyoralová a Zeithammerová. Venezuelanky vstřelily dohromady jen čtyři trojky.

Po bodově bohaté úvodní části (30:19) zvítězil český tým vysoko i ve druhé čtvrtině 17:6 a jednoznačný průběh mělo také třetí dějství. Čtvrtá desetiminutovka byla vyrovnanější, přesto české hráčky náskok ještě navýšily.

"Do zápasu jsme šly s respektem, protože jsme věděly, že tenhle tým je silový, hodně individuálně šikovný a mysleli jsme, že to bude těžký zápas. Měly jsme rozebrané hráčky a zvládly jsme je dobře pokrýt, proto takový rozdíl," prohlásila Zeithammerová.

"Báli jsme se, jak zapůsobí zdržení začátku zápasu, ale zapůsobilo to asi skvěle. Měli jsme skvělou střeleckou úspěšnost, jen jsme se pomaleji rozjížděli v obraně," uvedl asistent trenérky Ptáčkové Petr Treml. "Chvíli to vypadalo jako exhibiční zápas, ale my jsme s tím nebyli spokojení, protože chceme vycházet z obrany a tam jsme byli příliš tolerantní a moc slabí. Pak se to zlepšilo a ubránili jsme všechny hlavní hráčky, na které jsme se připravovali," dodal.

Mexičanky v přímém souboji o první místo ve skupině B podlehly Černé Hoře 71:74 po prodloužení a utrpěly první porážku v turnaji. České basketbalistky proti nim před týdnem sehrály generálku a zvítězily 57:45.