Cleveland přehrál Sacramento a na Východě už je druhý, v NBA se daří i Clippers

Basketbalisté Clevelandu zvítězili v NBA nad Sacramentem 136:110 a připsali si tak už čtrnáctou výhru z posledních patnácti zápasů. V tabulce Východní konference se tak dostali už na druhé místo před Milwaukee. Dobrou formu potvrdili také Los Angeles Clippers, kteří přestříleli Atlantu 149:144 a vyhráli devátý z posledních deseti zápasů. Už se tak dotáhli těsně za lídry Západní konference Minnesotu a Oklahomu City.

Cleveland opět předvedl velmi dobrý týmový výkon, kdy sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů. Nejvíce k výhře přispěl Donovan Mitchell, autor 29 bodů. Sacramentu nepomohl ani další triple double Domantase Sabonise, který nasbíral 12 bodů, 19 doskoků a 15 asistencí. Cavaliers mimo jiné trefili 23 trojek, čímž vyrovnali své sezonní maximum.

"Teď nám to jde velmi dobře, ale pořád je teprve únor. Musíme takhle pokračovat. Hrajeme dobře jako tým, všechno nám funguje, ale důležité bude, jak nám to půjde, až přijde play off,“ řekl Mitchell. "Pro nás to byl těžký večer. Cleveland odvedl opravdu dobrou práci. My jsme naopak zklamali v obraně. Dovolili jsme jim moc jednoduchých střel. Pak se nelze divit, že dali 23 trojek,“ zlobil se trenér Sacramenta Mike Brown.

Velkou přestřelku viděla Atlanta, kde domácím nestačilo k výhře ani 144 bodů. V dresu Clippers totiž řádili Kawhi Leonard s 36 body a James Harden, který k 30 bodům přidal i 10 asistencí. Společně tak dotáhli Clippers k výhře, když poslední čtvrtinu vyhráli 47:43. Za tři body stříleli Clippers s úspěšností 60 procent.

"V útoku jsme odvedli velmi dobrou práci. Ale musíme zapracovat na obraně. Není možné, abychom ve vyrovnaném utkání dostali v poslední čtvrtině přes 40 bodů,“ řekl trenér Tyronn Lue. "Je tam hodně nedostatků, které musíme napravit, aby se nám to nestávalo a byli jsme ještě lepší,“ dodal.

Golden State zvítězili 109:98 v Brooklynu, přestože trefili v zápase jen čtyři trojky. O všechny se postaral Stephen Curry, který byl s 29 body nejlepším střelcem zápasu. Jonathan Kuminga přidal 28 bodů a 10 doskoků.

Los Angeles Lakers zdolali Charlotte 124:118. Anthony Davis k tomu přispěl svým třetím triple doublem kariéry za 26 bodů, 15 doskoků a 11 asistencí. LeBron James měl 26 bodů a D'Angelo Russell 28 bodů. Za Charlotte dal 41 bodů Miles Bridges.

Na 41 bodů dosáhl také Brandom Ingram, který pomohl New Orleans k výhře 138:100 nad Torontem.

