Haliburton v závěru zařídil Indianě vedení v sérii s Milwaukee. Minnesota je krok od postupu

Basketbalisty Minnesoty dělí jediná výhra od postupu do čtvrtfinále play off NBA. Na hřišti Phoenixu zvítězili 126:109 a v osmifinálové sérii vedou 3:0 na zápasy. Domácího prostředí využila Indiana, která zdolala Milwaukee 121:118 po prodloužení. Rozhodující koš s faulem dal dvě vteřiny před koncem prodloužení Tyrese Haliburton (24). Indiana vede 2:1 na zápasy stejně jako Dallas, který zvítězil 101:90 nad Los Angeles Clippers.

Minnesota znovu ukázala dobrou obranu a Phoenix se těžko prosazoval v útoku. Timberwolves si od začátku drželi těsné vedení, a když ve třetí čtvrtině zabrali v útoku a vyhráli tuto část o 16 bodů, dostal se jejich náskok až na 24 bodů. Suns už na to neměli odpověď. Minnesotu táhl s 36 body Anthony Edwards. Nejlepším střelcem Suns byl s 28 body Bradley Beal.

Milwaukee opět nastoupilo bez Janise Adetokunba a v zápase rychle prohrávalo o 19 bodů. Ale pod taktovkou Khrise Middletona a jeho kariérního rekordu v play off 42 bodů a Damiana Lillarda s 28 body se Bucks vrátili do hry a v posledních sekundách Middleton trojkou zařídil prodloužení.

Nastavený čas směřoval k další remíze, ale Haliburton byl proti. Rozeběhl se přes celé hřiště, prosmýkl se mezi obránci a střelou z hranice trestných hodů zápas rozhodl. Navíc u toho byl faulován a proměnil i trestný hod. "Věděl jsem, že budu střílet, ať se děje, co se děje. Udělal jsem to intuitivně. Viděl jsem, že Patrick Beverley se mě bude snažit bránit pod clonou, a jakmile otočil hlavu, zareagoval jsem, šel jsem druhou stranou a cesta se mi otevřela. Pak už to bylo o tom proměnit střelu," uvedl Haliburton, který zaznamenal triple double za 18 bodů, 16 asistencí a 10 doskoků. Myles Turner přidal 29 bodů.

Pro Milwaukee může být porážka o to bolestnější, že zdravotní potíže má po Adetokunbovi také druhá hlavní hvězda týmu Lillard, který měl v závěru zápasu problémy s Achillovou šlachou. "I tak chtěl týmu pomoci, ale byl spíše jen návnadou. Uvidíme, jak se ho podaří dát dohromady," řekl trenér Doc Rivers.

Dallas našel recept na obranu Los Angeles Clippers a jen za první poločas desetkrát zasmečoval do koše, a to především nováček Dereck Lively. Mavericks včetně hvězd Luky Dončiče a Kyrieho Irvinga velmi dobře bránili opory soupeře a už ve druhé čtvrtině si vytvořili rozhodující náskok, který hlídali až do konce zápasu.

"Všichni vidí, že teď jsme obranný tým. Všichni máme teď úplně jiný pohled v očích. Je to o tom být agresivní a být ten agresor, i když míč mají oni," řekl Lively. Dončič k výhře přispěl 22 body, 10 doskoky a devíti asistencemi, Irving měl 21 bodů. Na druhé straně dali po 21 bodech James Harden a Norman Powell, hvězdy týmu Kawhi Leonard, Paul Geroge a Russell Westbrook se však neprosadili. Leonard měl devět bodů, George sedm bodů a Westbrook dokonce jen bod a nechal se vyloučit.

Pavouk play off NBA